Familias de un instituto de Lepe aprueban denunciar judicialmente la "insalubridad" y "peligrosidad" del centro

Las madres y padres del Instituto de Educación Secundaria José Antonio Fernández Muriel -anteriormente El Sur-, en Lepe, ya no pueden más y han acordado este martes, por unanimidad, iniciar acciones legales contra los responsables administrativos de dicho centro educativo de Secundaria por "permitir la situación de insalubridad y peligrosidad" del mismo "durante varios cursos".

En un comunicado, la Asociación de Madres y Padres El Aula de dicho centro, donde estudian cerca de 1.200 alumnas y alumnos, ha indicado que la decisión se adoptó en la tarde de este martes, durante una asamblea celebrada en las instalaciones del propio instituto, donde "pudieron ver por sí mismos el lamentable estado de limpieza y de mantenimiento en el que se encuentra un centro con cerca de 50 años de antigüedad, así como la falta de personal para desarrollar dichas labores, que va agravando la situación a medida que pasa el tiempo". Según añade, "la falta de personal de limpieza lleva a que la suciedad se esté acumulando en aulas, baños y patios, generando una situación de insalubridad que ya están acusando algunos menores".

La AMPA también hace referencia en su comunicado al estado en que se encuentran las cuatro aulas modulares -conocidas como caracolas-, las cuales "en principio se habían colocado de forma provisional, pero que llevan años funcionando sin las mínimas condiciones de habitabilidad" ya que según denuncia "no tienen calefacción ni aire acondicionado, ni medios técnicos, están situadas a pie de una calle industrial con constante ruido del tráfico, están rodeadas por una parcela llena de maleza, no disponen de baño en funcionamiento, no reciben limpieza, y junto a ellas hay una pequeña valla por la que entran y salen personas sin autorización y no pertenecientes al centro".

Para las medres y padres de este instituto lepero, otra de las circunstancias que "agravan" la situación es el "cierre de baños", así como "el estado de los mismos", ya que según describen "el centro sólo mantiene abiertos unos pocos por no poder limpiar los demás, lo que deja el resto de edificios y plantas sin posibilidad de usar sus baños, obligando a desplazamientos y produciéndose grandes concentraciones y esperas ya que su uso está permitido sólo durante el recreo". En este sentido añade que "se han registrado casos de infecciones de orina, así como numerosas quejas por parte de alumnas cuando tienen la menstruación". Además, describe, estos baños "no tienen manillas ni cerrojos en las puertas, en muchos casos tampoco tapas en los inodoros, e incluso agujeros que obligan a poner algún objeto taponándolos, para mantener la intimidad".

Otra de las quejas hacer referencia al mobiliario del centro, el cual se encuentra "extremadamente deteriorado" ya que la reposición de sillas y mesas "ha sido insignificante en los últimos años", siendo "normal la escasez de sillas", lo que provoca que "tengan que robarse de unas aulas a otras".

Las familias, que aseguran recibir a diario las quejas de sus hijas e hijos, consideran también "peligrosa" la situación, además de "contraria a la prevención de riesgos" por la "falta de salubridad del edificio y de sus instalaciones, y por las grandes carencias de mantenimiento", que según denuncian se centran en "muchos enchufes, interruptores o cajas de registro eléctrico rotos, con cableado a la vista y sin ningún tipo de protección, lo que supone un grave riesgo no sólo para el alumnado, sino para toda la comunidad educativa". Asimismo afirman que "gran cantidad de esquinas y paredes de aulas y pasillos tienen los azulejos rotos o desprendidos, lo que puede causar fácilmente heridas".

Por último desde la AMPA se asegura que estos problemas se han trasladado en varias ocasiones tanto a la dirección del centro como a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta en Huelva, "sin que se haya alcanzado una solución". En concreto, añaden, se han enviado varias peticiones registradas a dicha Delegación, la última de ellas con un anexo de firmas de las familias, "sin que se haya recibido ninguna respuesta, por lo que la decisión unánime de denunciar judicialmente la situación es la única salida que los padres y madres han visto viable".

Además de lo anterior, el AMPA no descarta organizar y convocar acciones de protesta con el objeto de "exigir una mejora de las condiciones en las que nuestros hijos e hijas se ven obligados a recibir su educación en un centro de titularidad pública".