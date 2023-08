Ecologistas en Acción mantiene que "Doñana no tendrá solución" si no se revierte su estado "en breve"

Ecologistas en Acción considera, tras conocerse el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre el acuífero de Doñana, que es necesario revertir la situación "en un plazo breve y urgente" pues de lo contrario "no tendrá solución".

En declaraciones, Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, ha señalado que el deterioro de Doñana "se sabe desde hace ya bastantes años y quienes tienen las competencias no hacen absolutamente nada para revertir la situación, lo que ha llevado al espacio natural al borde del precipicio". Ha remarcado el hecho de que la CHG viene repitiendo en sus últimos informes que tres de las cinco masas en las que se ha subdividido la unidad hidrogeológica están en mal estado cuantitativo -Marismas, Almonte y Rocina- y, además, la Rocina está también en mal estado cualitativo, es decir, mal estado químico.

También ha señalado el hecho de que ante esta situación todos los años "reitera y repite" que de mantenerse el actual modo de explotación de los recursos subterráneos "quedaría comprometido su buen estado y el de los ecosistemas terrestres" si bien, este año, se da un paso más y "ya señalan que compromete".

La pregunta que se hace es "qué hacen para evitarlo. Ellos proponen un horizonte, 2027, cuando habría que tener solucionado todos los problemas de Doñana pero lo triste es que en este último informe de las 16 submasas, nueve se encuentran en estado de alarma, es decir, peor imposible".

Desde Ecologistas en Acción consideran que "la primera medida y más urgente" que hay que adoptar es "reducir a la mitad los 105 hm³/año de agua que se están sacando del acuífero para llevarlo a una situación de equilibrio" que haga compatible la necesidad de agua del propio espacio con la que requieren los distintos sectores económicos. Pero para ello, ha señalado, "hay que aplicar estrictamente el Plan de la Fresa y reconvertir a la agroecología la superficie agrícola del entorno para evitar la mala calidad del agua".

En opinión de Romero, "también hay que comprar derechos de riego para recuperar zonas sensibles y cerrar pozos; hay que recuperar las aguas subterráneas y todos los sistemas hídricos superficiales y, por supuesto, recuperar las lagunas peridunares, y para eso es urgente sustituir los pozos que actualmente están abasteciendo a Matalascañas (...) por aguas superficiales". "Si no somos capaces de revertir la situación en un plazo breve y urgente, Doñana no tendrá solución y si en un Estado de derecho no se respetan las leyes, es decir, continúan estas prácticas que no se ajustan a la legalidad, pensamos que es la Fiscalía la que debería actuar de oficio", ha concluido.