Denunciado el tercer teniente de alcalde de Almonte por saltarse el toque de queda

Segundo edil del Ayuntamiento de Almonte que incumple, presuntamente, la normativa contra la Covid-19. La Policía Local del municipio levantó acta de denuncia en Navidad tras detectar la presencia en la calle –a horas en las que estaba vigente el toque de queda– del tercer teniente de alcalde y concejal de Administración, Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento almonteño, José María García (Mesa de Convergencia).

Así consta en el documento, al que ha podido acceder en exclusiva Huelva Información, en el que se da cuenta de lo sucedido en la madrugada del 24 al 25 de diciembre. En el texto se detalla que los agentes municipales realizaban los servicios propios de la noche festiva en Almonte cuando fueron requeridos para que acudiesen a la calle Rodrigo de Triana porque había una serie de ciudadanos que "están tirando petardos de grandes dimensiones", lo que causaba molestias al vecindario.

El relato prosigue indicando que "en el camino hacia ese lugar y siendo las 1:51 se cruzan por la calle Sebastián Conde a José María García González, que al ver el vehículo policial baja la mirada y continúa caminando".

Asimismo, se refiere que los agentes actuantes "en ese momento no paran a informar a este ciudadano que está incumpliendo el toque de queda establecido para esa fecha por los órganos competentes debido a que tienen otro servicio preferente en esos momentos".

No obstante, se precisa que los efectivos de la Policía Local informaron de lo sucedido "por si los hechos descritos podrían ser motivo de sanción administrativa, por incumplimiento de la normativa aprobada para hacer frente a la crisis sanitaria provocada" por el coronavirus.

Hay que tener en cuenta que en las jornadas festivas las indicaciones de la Junta de Andalucía habían fijado que el toque de queda desde el 18 de diciembre se establecía entre las 23:00 y las 6:00, mientras que se determinaron límites singulares para los días festivos –como es el caso–, con una ampliación horaria hasta las 1:30. Con todo, el edil del equipo de Gobierno lo habría sobrepasado en 21 minutos.

El edil afirma que “no sabe nada de eso” y el Ayuntamiento “no tiene nada que decir”

Preguntado por esta cuestión, García indicó a este periódico –a través del gabinete de comunicación almonteño– que "no sabe nada de eso. Que no tiene ninguna denuncia ni a él lo han parado en toque de queda".

Además, este diario consultó si existía la posibilidad de que no se hubiera tramitado la denuncia y que, de ser así, cuáles eran los motivos. La respuesta es que "el Ayuntamiento no tiene nada que decir, que no hay nada".

La situación fue bien distinta en el caso del ya exconcejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández, quien también incumplió la normativa y presentó su dimisión por la irregularidad al inicio de marzo.

Este diario también ha accedido al acta de denuncia del caso Fernández, en la que se precisa que los hechos ocurrieron el 27 de febrero, cuando los agentes "reciben aviso telefónico" a las 19:25 informando de que en un bar de la calle Venida de la Virgen se encontraban "bastantes personas en el interior ‘a puerta cerrada", pese a que la hora de clausura eran las 18:00.

Los efectivos desplazados al establecimiento se percataron de que en el local había "bastante alboroto". Les abrió la puerta el responsable del negocio y pudieron observar cómo dentro estaban "nueve personas realizando consumiciones y haciendo uso de los servicios e instalaciones del establecimiento". Se hallaban "sin respetar las medidas de seguridad e higiene establecidos por las autoridades sanitarias", esto es, sin distanciamiento social y sin mascarillas. Una vez denunciados, los allí presentes abandonaron el bar "sin reparo alguno".

En un comunicado enviado a la prensa tras su renuncia al cargo, Manuel Ángel Fernández manifestó la "asunción total y absoluta del error cometido y su arrepentimiento no solo por haber incumplido una norma legal establecida" para toda la población, sino también "por el daño que esta actitud ha podido causar al Ayuntamiento de Almonte, a la Concejalía de Seguridad Ciudadana que ha encabezado hasta este momento y al Partido Popular, en el que milita". Igualmente, Fernández pidió disculpas a la sociedad almonteña por haber faltado a la ejemplaridad debida en la jornada mencionada.