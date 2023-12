Las espectaculares imágenes del torero David de Miranda en el interior del Dolmen de Soto de Trigueros

Coincidiendo con la celebración del centenario de descubrimiento del Dolmen de Soto por el arqueólogo Hugo Obermaier, el Museo de Huelva también ha querido hacer un guiño a este singular monumento megalítico, considerado como uno de los más importantes de Europa y que tenemos en la provincia de Huelva.

Por ello, desde este lunes los visitantes también podrán disfrutar de una exposición sobre el Dolmen en la primera planta del Museo donde aparece contada toda la historia de este vestigio a través de imágenes, ilustraciones y una dinámica proyección en vídeo.

Porque para la comisaria de esta exposición, Primitiva Bueno, el Dolmen es "un tesoro patrimonial que sirve de ejemplo en toda Europa y que debería aspirar a ser considerado como Patrimonio Mundial". Por ello, para realzar el valor de este monumento megalítico y mostrarlo como seña de identidad onubense y andaluza, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha querido mostrar la singularidad de este monumento ubicado en Trigueros de la mano de un sorprendente vídeo en el que se ve al torero de la tierra, David de Miranda, adentrándose en el Dolmen. "Ha sido una apuesta arriesgada, pero la cultura del toreo también es parte de nuestra historia y qué mejor que mostrarla de la mano de un triguereño que es uno de los máximos exponentes de la tauromaquia como David de Miranda. Se lo propusimos y aceptó encantado y estamos muy satisfechos con el vídeo que hemos rodado", cuenta Teresa Herrera, delegada de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva.

"Ha sido una experiencia muy bonita que no me esperaba. Al principio me pareció arriesgado y atrevido y ahora que he visto el resultado me ha parecido Maravilloso. Que hayan pensado en mí para darle visibilidad al Dolmen es un motivo de orgullo siendo mi pueblo", asegura emocionado a este periódico David de Miranda.