Cs propone un proyecto para evitar la exclusión financiera con ánimo de frenar la despoblación

Ciudadanos ha pedido a la Diputación de Huelva la creación de un plan especial contra la exclusión financiera, “con el doble objetivo de evitar la despoblación de nuestros pueblos, de la Huelva vaciada, y luchar por la igualdad de oportunidades de todos nuestros municipios, para que todos cuenten con los mismos recursos y los mismos servicios”, según ha asegurado la diputada provincial de la formación naranja en la provincia, María Ponce.

Ponce, que ha presentado una moción en este sentido para su debate en el pleno de la Diputación del próximo miércoles, ha señalado que “una forma de combatir la despoblación es evitar la exclusión financiera” y ha propuesto que la Diputación de Huelva cree una “comisión negociadora con las entidades financieras para que puedan prestar servicios en todos los municipios mediante la instalación de cajeros automáticos donde los vecinos puedan realizar operaciones básicas, como sacar o ingresar dinero, pagar recibos e impuestos, analizando las necesidades de cada municipio”, así como que “la Diputación facilite a estas entidades un espacio físico con acceso a internet y electricidad para prestar estos servicios”.

La coordinadora provincial de Cs ha lamentado que “ya las noticias sobre el cierre de una entidad financiera en uno de nuestros pueblos no tienen repercusión porque la mayoría ya cerraron o nunca llegaron a abrir”. “Los servicios financieros son imprescindibles actualmente”, ha abundado la diputada naranja, “nadie puede tener electricidad o agua si no tiene un banco donde domiciliar un recibo; ni puede cobrar una nómina o una pensión si no tiene cuenta corriente, pero son muchas las personas que tienen que desplazarse kilómetros para poder acceder a un banco o un cajero automático, por esto es fundamental facilitar el acceso a estos servicios a todos los vecinos”.

Por otra parte, María Ponce ha adelantado que, entre las preguntas que formulará al equipo de Gobierno de la Diputación en el pleno, pedirá explicaciones por el alquiler de un nuevo vehículo eléctrico como coche oficial del presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, “un vehículo de lujo de cerca de 100.000 euros para desplazarse con su chófer por la provincia, que vamos a pagar todos los onubenses”. Ponce ha calificado esta medida de “desfachatez, cuando hay familias en Huelva que no tienen para comer o pagar la luz o el agua”, además de por “intentar justificar este despilfarro por una moción que Ciudadanos trajo a un pleno, aprobada por todos los grupos políticos”, que buscaba fomentar el uso del vehículo eléctrico como “modo de cuidar el rico espacio protegido de nuestra provincia”. “Hay vehículos eléctricos cuyo precio de venta no llega ni al 20% de lo que nos vamos a gastar todos los onubenses en el alquiler del Tesla de lujo del señor Caraballo y, por supuesto, Ciudadanos se opone frontalmente a que se malgaste el dinero de los onubenses en coches de lujo”, ha subrayado la diputada provincial de Cs.

María Ponce ha explicado, además, que defenderá una moción para que la Diputación inste al Ministerio de Defensa a la puesta en marcha del Proyecto CEUS (Centro de certificación de dispositivos no tripulados), que se ubicará en las instalaciones del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) en El Arenosillo, Moguer, y que, ha subrayado, “supondrá la creación de empleo de calidad, desarrollo económico y un gran futuro para la provincia”. “En Ciudadanos no estamos para buscar culpables”, ha afirmado en referencia a la próxima caducidad de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), “y sí para buscar soluciones”, pero ha recordado que el proyecto ha estado paralizado desde 2011, “como mil promesas más que nos han hecho a los onubenses y nunca han cumplido, como el AVE para Huelva o el aeropuerto”, y ha defendido que “ha sido precisamente el Gobierno de Ciudadanos en la Junta el que ha rescatado el proyecto y puesto en marcha todos los trámites”. “En Ciudadanos tenemos una apuesta firme por el proyecto CEUS”, ha asegurado y, por este motivo, se han presentado sendas PNL (Proposición no de ley) en el Congreso y el Senado.

Finalmente, la diputada provincial de la formación naranja ha detallado que la tercera moción que presenta al pleno es relativa a la prevención del suicidio, especialmente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal de emergencias, por su alto índice de suicidios y por ser los primeros en tratarlos cuando ocurren, que “no tienen una formación específica ni unas pautas para poder afrontarlos”. “Nuestros agentes viven los 20 peores minutos de las vidas de los demás y cada 40 días un agente se quita la vida en España”, ha denunciado Ponce, por lo que cree necesario la elaboración de un Plan de Prevención del Suicidio y de la Salud Mental, para lo que insta al Gobierno de España, así como a la Diputación para que prepare un plan de similares características para el personal de emergencias, bomberos y policías locales que dependan de la institución provincial.