Los regantes del Condado piden "soluciones viables y consensuadas"

El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, ha pedido que el periodo de diálogo que han abierto Junta de Andalucía y Gobierno central sobre Doñana aporte "soluciones viables y consensuadas con los agricultores" que son "los sufridores", en caso contrario, exigirán "la votación en el Parlamento andaluz" de la PDL sobre los Regadíos de la Corona Norte.

Así se ha manifestado Díaz, a través de un audio remitido a los medios de comunicación, tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de posponer el debate final de la PDL a expensas de un acuerdo con el Gobierno Central sobre Doñana.

"Aquí hay familias que están sufriendo y que solo cuentan con una Proposición de Ley y la palabra de un presidente que ha prometido poner una solución que sea viable y que pueda reparar el daño causado y acabar con el sufrimiento de los agricultores y de su familia", ha subrayado el portavoz.

Además, ha señalado que están a favor del diálogo, pero que este "no sea paralizante y sine die", por lo que pasado el periodo que se han dado los gobiernos y "estando la Proposición de ley a solo un paso de ir a pleno, si no se pone encima de la mesa una solución que sea viable y que sea consensuada con los agricultores" van a exigir que "la herramienta que hemos consensuado para solucionar los problemas se lleve a pleno y se vote en el Parlamento de Andalucía".

"Vamos a reunir a los agricultores, vamos a escuchar a las dos partes, pero el diálogo tiene que caminar en el sentido en el que los agricultores, que son los sufridores, pueden aportar soluciones más allá del concurso de cualquier otro actor y que tiene que conllevar, con un límite de plazo, solucione viables y que la plataforma y que los agricultores puedan apoyar", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, Manuel Delgado, ha asegurado que acoge con "esperanza" el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de posponer el debate final de la PDL sobre los regadíos de la Corona Norte, aunque ha solicitado una nueva iniciativa que "cuente con todos los agentes implicados" y ha reivindicado estar presentes en la mesa de trabajo que van a constituir Junta y Gobierno central.

En declaraciones a Europa Press, Delgado ha señalado, no obstante, que el aplazamiento de un mes de la PDL de Doñana no "tranquiliza" a los agricultores de Almonte de esta asociación, y que la solución "no pasa por una modificación ni matización" de la solución planteada, sino que "se debe gestar una nueva contando con todos los agentes implicados".

Además, ha reivindicado que los agricultores de Almonte estén representados también en la próxima mesa de trabajo que anunciaron este martes Junta de Andalucía y Gobierno central, ya que esta asociación "representa a los agricultores de la localidad con mayor superficie de suelo regable de la Corona Norte". "Entendemos que debemos estar presentes no solo por nuestro peso específico, sino porque Almonte es la población con mayor superficie de cultivo ecológico de Europa, y si alguien entiende de agricultura sostenible compatibilizada con el Espacio Natural de Doñana, somos los agricultores almonteños", ha subrayado.