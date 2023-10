Moreno: “Si los agricultores se quedan satisfechos con la solución para Doñana, nosotros quedaremos satisfechos”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado hoy en Huelva que “no hay ningún acuerdo" con el Gobierno central respecto al conflicto generado con los agricultores en el entorno del Parque Nacional de Doñana y que si no se llega a una solución en el plazo de un mes, la Ley para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva se aprobará tal cual.

Moreno ha asegurado que si el Gobierno y la Junta de Andalucía son capaces de buscar una solución alternativa al problema que contente a las familias de agricultores onubenses “no va a haber ningún problema” por parte de la Administración autonómica, “si los agricultores quedan satisfechos, nosotros quedaremos satisfechos”.

El presidente andaluz ha insistido en que “no hay ningún acuerdo inicial, sólo un proceso de diálogo que queremos que sea franco, sincero y riguroso y en eso vamos a trabajar con discreción y contando con todos. Me encantaría llegar a un acuerdo, siempre he expresado mi interés de hablar con la Administración General del Estado y que hasta el último minuto mi mano estaría tendida y así ha sido”.

Para Moreno, hay que solventar la causa principal que ha originado el problema, “aquellas familias de agricultores que están atrapados en una situación de alegalidad y que necesitan una solución a esa situación y eso requiere una atención especial de la Administración General del Estado y de la Administración autonómica”.

“Si la ministra no quiere que haya ni media hectárea más de regadío, no en Doñana, porque eso no es parque nacional, sino en Huelva, ahí es donde nosotros discrepamos porque Huelva no podemos apagarla. Si no quiere, tiene que haber un acuerdo con los agricultores”, ha sentenciado el presidente de la Junta de Andalucía.

Preguntado sobre la posibilidad de compra de suelo por parte de Gobierno para ampliar el parque, Moreno ha manifestado que “a priori no veo la compra de suelo porque no he visto por parte del Gobierno de España que esa solución sea la que ellos consideran más oportuna pero vamos a esperar y a ser prudentes, hay que darle una oportunidad al diálogo pero que no podemos olvidar que para solucionar el problema hay que solucionar lo que originó esta situación de conflicto. Hay que prestarle mucha atención a esas familias y hay que escucharlas y darles una respuesta, la que entre todos seamos capaces de construir”.

El presidente andaluz ha incidido en que “nosotros no hemos cambiado, ha cambiado que la vicepresidenta que me llamó para sentarse con nosotros, cuatro días antes de aprobar la ley, pero la ley sigue, la ley no está retirada, simplemente está pospuesta. Si no se llegara a un acuerdo a lo largo de este mes, la ley se aprobaría tal cual a finales de octubre, lo único que hay es un inicio de diálogo en el que vamos a poner lo mejor de nosotros. No ha cambiado nada. Lo mejor que podría pasar es que hubiera un acuerdo en el que todas las partes quedaran satisfechas, la economía, los agricultores afectados por la zona, los ecologistas…”.

Moreno ha recordado que la compra de Veta la Palma “ha sido la iniciativa más potente que se ha hecho en Doñana desde 1970, con la compra de 7.500 hectáreas en una de las zonas donde está el 60% de las aves de Doñana, que era privada, aumentar el Parque Nacional un 14%. Lo que nadie puede discutir es el compromiso que tiene la Junta con Doñana, llevamos mucho tiempo mimando al parque”.

“El paso que se dio ayer es importante y empecemos a trabajar, hay cuatro semanas por delante, que es tiempo suficiente aunque n va a ser fácil. Si logramos un acuerdo sería un éxito colectivo, un éxito de todos y eso sería positivo para la provincia de Huelva”, ha concluido Moreno.