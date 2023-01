El CEIP Maestro Rojas de Nerva ya cuenta con una monitora de educación especial para atender a alumnos con autismo

La familia del niño nervense con trastorno autista que venía demandando desde hace tres años un aula de educación especial para el CEIP Maestro Rojas de Nerva ha valorado de forma muy positiva la concesión por parte de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Huelva de una nueva Monitora de Educación Especial (PTIS) para atender las necesidades del alumnado con atención especial, entre los que se encuentra su hijo.

Los progenitores del menor, Paqui Torrado y Jorge Gómez, mantuvieron a comienzo de noviembre del año pasado una reunión con el delegado territorial, Carlos Soriano, en la que este se comprometió a estudiar el caso con detalle y dar traslado a la Consejería para buscar la solución más acertada. Ahora, ambos quieren hacer pública su gratitud por tan pronta resolución, así como al director de planificación, Antonio Pérez España. “Se han portado muy bien con nosotros”.

También quieren reiterar su gratitud a cuantas instituciones, asociaciones, colectivos y ciudadanos a título particular han mostrado su apoyo a esta causa durante todo el curso pasado, desde el AMPA García Lorca del colegio nervense hasta los Ayuntamientos que llevaron a pleno sus reivindicaciones, pasando por los vecinos de Nerva y fuera de la localidad que apoyaron su causa a título individual: “Muchísimas gracias a todos”.

La madre del menor no puede ocultar su satisfacción con la concesión de la monitora de educación especial: “Estamos muy contentos. Nuestro hijo no está ni cinco minutos solo y hay más horas para cubrir las necesidades de otros niños con atención especial. Este año la cosa va muy bien. Si todo sigue igual, el colegio ya no necesitaría el aula de educación especial que demandábamos porque tienen monitoras suficientes para atender las necesidades del alumnado”.

En la misma línea se ha pronunciado el director del colegio nervense, Manuel Gabriel Ortega. “Estamos muy contentos porque en estos momentos tenemos los recursos suficientes para atender las necesidades de este niño al 100%. Además, esta nueva incorporación repercutirá de forma muy positiva en otros alumnos con necesidades especiales. También contamos con otra maestra especialista en pedagogía terapéutica desde comienzo del nuevo curso”, aclara.

Carrera de obstáculos

En marzo de 2022, los progenitores del menor solicitaron al Defensor del Pueblo Andaluz intermediación y amparo en la batalla que comenzaron dos años antes, con el apoyo incondicional de la AMPA García Lorca del CEIP Maestro Rojas, para conseguir que se dotará al centro de educación de la localidad minera de un aula de educación especial para niños con necesidades especiales. Este fue el detonante que desencadenó una cascada de muestras de apoyo y solidaridad hacia la familia del niño desde diferentes sectores de la sociedad local y comarcal, que contó con el respaldo plenario del Ayuntamiento de Nerva y la recogida de miles de firmas reivindicando el aula de educación especial. También se llevaron a cabo numerosas concentraciones vecinales.

Todo resultó infructuoso a los ojos de la Administración regional, y el curso pasado finalizó instando a los progenitores a matricular a su hijo en el CEIP Virgen del Rosario de Minas de Riotinto, donde sí disponen de un aula de educación especial. Sin embargo, horas antes del comienzo del nuevo curso, Paqui recibía la llamada del director del CEIP Maestro Rojas de Nerva, Manuel Gabriel Ortega, para informarle de la incorporación de su hijo en las mismas condiciones que el curso pasado. 24 horas antes, la madre del menor se quejaba amargamente en las redes sociales de la ausencia de noticias sobre la aceptación de su hijo en su colegio de referencia, tras haber realizado en su momento la matrícula en fecha y forma, cuando el resto del alumnado ya conocía las clases en las que comenzarían el curso.

Existen cuatro modalidades de escolarización. Nerva dispone en la actualidad de las modalidades A y B. La modalidad C conllevaría la creación de un aula específica para educación especial que lleva demandando desde hace años la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA García Lorca.

En Nerva, todos están convencidos de que la llegada de este aula redundaría en la mejora de la calidad educativa de todo el centro, ya que tanto el profesorado como el personal de apoyo que estarían al frente de la misma, como los recursos derivados de su implantación, también se pondrían al servicio de las necesidades del resto de niños del colegio.