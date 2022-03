Una familia de Nerva pide al Defensor del Pueblo un aula de educación especial para su hijo autista

Una familia de Nerva solicita al Defensor del Pueblo Andaluz que haga de institución intermediaria y les ampare en la batalla que comenzaron hace ya casi dos años para conseguir que se dote al CEIP Maestro Rojas de la localidad minera, en el que se encuentra matriculado su hijo, con trastorno autista, para que se dote al colegio de un aula de educación especial que preste atención a más niños con necesidades especiales.

Paqui Torrado y Jorge Gómez decidieron dar este paso en el momento en el que la orientadora del colegio nervense les propuso un cambio de modalidad educativa para su hijo, que pasaría de la modalidad B, diseñada para atender un grupo ordinario con apoyos en períodos variables, a la C, en un aula de educación especial. El CEIP Maestro Rojas de Nerva no dispone de esta última modalidad educativa por lo que el niño tendría que trasladarse al colegio Virgen del Rosario de Minas de Riotinto, el más cercano con aula de educación especial.

A pesar de contar con desplazamiento y acompañamiento gratuito hasta la localidad vecina, los padres del menor afectado están firmemente convencidos de que el simple hecho de romper con la rutina diaria de su hijo y subirse a otro vehículo que no sea el de su madre, sin la compañía de ella, supondría un trastorno emocional y psicológico que terminaría afectando la salud y el bienestar del menor. Y así lo ponen de manifiesto diferentes informes realizados por profesionales que atienden al niño de forma privada, al no disponer de esa atención pública desde los 6 años.

A la madre del menor afectado no hay quien le quite de la cabeza que el traslado de su hijo a Riotinto terminará repercutiendo de forma negativa en su salud física y emocional: “Estamos convencidos que todo esto afectará a su desarrollo. Mi hijo no se puede montar en un taxi con otra persona que no sea su madre. Esto le supondría un shock difícil de superar porque va a romper con sus pautas de comportamiento habituales. Los médicos que lo están tratando nos aseguran que habrá un retroceso importante en su desarrollo. Me van a retroceder una barbaridad todo lo adelantado. Hasta ahora podía permanecer en la modalidad B, aun necesitando la C, pero ya no me dan más opciones que irme a Riotinto. Me lo están expulsando del colegio donde reconoce su entorno social más cercano”.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA García Lorca del CEIP Maestro Rojas, ya intentó sin éxito solicitar a la Delegación Territorial de Educación que se dotara al centro educativo donde está matriculado el menor de todos aquellos materiales, humanos y económicos que fueran necesarios para garantizar su adecuada inclusión y adaptación educativa según sus necesidades especiales. Además de hacerlo por escrito, también lo hicieron en reunión mantenida con la delegada territorial, Estela Villalba. De la misma demanda también se dio traslado a la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. Amparada por la normativa vigente, la respuesta fue la misma: “El presupuesto es limitado y el recurso que se demanda está disponible en el pueblo vecinos de Minas de Riotinto”.

La vicepresidente de la AMPA nervense, Isabel María Lancha, no entiende la respuesta dada desde la Delegación Territorial de Educación, cuando lo que está en juego es la calidad educativa de los menores: “La normativa está para modificarse en función de las necesidades de la ciudadanía. No estamos pidiendo nada imposible. En Nerva solo necesitan los profesionales que puedan atender a estos niños, y hay posibilidades de implantarla sin gastar mucho dinero. Lo único que hace falta es voluntad para hacerlo. Por eso apoyamos y respaldamos la demanda de esta familia. Ellos han tenido la valentía de poner nombre y apellidos a esta problemática que afecta a más niños del municipio”.

Existen cuatro modalidades de escolarización. Nerva dispone en la actualidad de las modalidades A y B. La modalidad C conllevaría la creación de un aula específica para educación especial que ya se demandó el curso pasado y volverá a solicitarse para el próximo, según adelanta el director del CEIP Maestro Rojas, Manuel Gabriel Ortega, que entiende la demanda realizada por los padres del menor afectado al Defensor del Pueblo Andaluz: “Ya se demandó el curso pasado y lo volveremos a solicitarse para el próximo curso. Esto supondría un avance importante para nuestro colegio que redundaría en el beneficio del alumnado con atención especial que no tendría que salir de nuestro pueblo para recibir una educación de calidad. Esperemos poder contar con ese aula para el curso que viene”.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester, que también comparte la demanda tramitada por los padres del menor ante el Defensor del Pueblo Andaluz, solicita mayor empatía por parte de la Administración regional para solucionar este asunto: “Independientemente de lo que marque la legalidad vigente, el sentido común y la empatía están por encima de todo en este caso. Por eso, estamos al lado de la familia en esta lucha para que el aula de educación especial sea una realidad en el colegio de nuestro pueblo lo antes posible. Si queremos una educación de calidad hay que estar dispuestos a invertir. Esperemos que está lucha llegue a buen fin por el bien de los niños que necesitan esa atención educativa especial”.

La AMPA nervense va a poner en marcha en los próximos días una campaña de captación de firmas para apoyar la demanda de los padres del menor afectado en el marco de una serie de actividades reivindicativas que tienen por objeto la consecución de un aula de educación especial para el CEIP Maestro Rojas de Nerva donde profesionales cualificados puedan atender a los niños matriculados que precisen de una atención mayor, no solo en un grupo ordinario con apoyos en períodos variables.