Juan Bautista ‘Chamba’ y Emilio Martín protagonistas en Lepe en una nueva cita de 'Mentor 10'

El triatleta de ultrafondo onubense Juan Bautista más conocido como Chamba y el duatleta Emilio Martín Romero protagonizaron este lunes en Lepe una nueva actividad del programa Mentor 10, puesto en marcha por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte con el objetivo de fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas.

El acto contó con la asistencia de los delegados territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, y de Turismo, Cultura, y Deporte, Teresa Herrera; el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, y el director del IES La Arboleda, Juan Manuel Núnez.

Chamba dispone de un amplio y exitoso palmarés deportivo, entre los que destacan sus participaciones en la Titan Desert 2020 y 21 con podio en ambas en 1ª y 2ª clasificado en categoría de Dúo Mixto; 1º Absoluto en KOA Distance de Valencia (2018/2019) con récord de prueba incluido; 5ª posición en la World Champion Ultraman Hawaii (2018) entre muchos otros éxitos y participaciones conseguidas. Por su parte, Emilio Martín también dispone de un currículum admirable: campeonatos del mundo en los que ha logrado tres oros, cinco platas y un bronce. Igualmente ha sido laureado en campeonatos de Europa y España. Posee el Premio Andalucía de los Deportes y el Estadio Iberoamericano de Atletismo de Huelva lleva su nombre.

“Estos dos deportistas son claros ejemplos de que si se quiere se puede, son emisarios del espíritu deportivo y de valores tan necesarios como el esfuerzo, la superación, la perseverancia, el trabajo en equipo, el respeto, o la deportividad, postulándose como abanderados de los deportes de resistencia”, resaltó Soriano.

Por su parte, la delegada de Turismo se dirigió a los alumnos del IES La Arboleda y les animó "a alcanzar sus sueños, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el educativo y profesional, como han hecho Chamba y Emilio Martín", que explicaron su trayectoria deportiva desde sus comienzos e inculcaron entre los participantes valores inherentes al deporte, animando a los presentes a compaginar los estudios con la práctica deportiva.

La intervención de Chamba giró en torno a cómo superar los momentos de desánimo apoyándonos en los valores adecuados y trabajando en equipo, la importancia de la actitud personal y de la alimentación saludable, y animó a los jóvenes a "ponerse las gafas del deporte" para mirar la vida con la perspectiva del espíritu deportivo.

"El deporte te enseña valores de superación y constancia, donde no incluyo el sacrificio, porque amo lo que hago y disfruto de mi día a día, y eso, para mí, no es un esfuerzo. Además, el deporte me ha enseñado a planificar toda mi vida", afirmó el deportista.

Mentor 10

El Programa Mentor10 es un proyecto estratégico que lleva de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a más de 20 mentores que les guiarán en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.

Se trata de que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas que han pasado por el mundo del deporte de élite, por el éxito y que lo han hecho, además, desde la base.

Además de Juan Bautista Castilla Chamba y Emilio Martín, los deportistas que pertenecen a este programa en su tercera edición y que son mentores del deporte andaluz son Carolina Marín, Blanca Manchón, María Pérez, José Manuel Ruiz, Fátima Gálvez, Damián Quintero, Carlos Marchena, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, María Pujol, Carmen Martín, Josué Brachi, Adrián Gavira, Celia Jiménez, Carmen Herrera, Rubén Alcántara, María Peláez y José Manuel Quintero.