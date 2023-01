El Ayuntamiento de Almonte rechaza en Pleno su salida de Giahsa

El Ayuntamiento de Almonte, en Pleno extraordinario, ha rechazado este lunes su salida de Giahsa tras no prosperar el punto presentado por Ilusiona en el que instaba al consistorio de iniciar el expediente de separación. Según ha indicado la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, en un audio remitido a los medios de comunicación, en la sesión extraordinaria, solicitada por ilusiona, uno de los puntos era el de iniciar el expediente de separación del servicio que actualmente tiene adjudicado Giahsa (MAS) en el núcleo de Almonte. Esta última no ha salido adelante debido a que solo ha contado con diez votos a favor, cuando son necesarios once para lograr la mayoría absoluta.

La regidora ha calificado el debate de "bronco" y "sin argumentos" por parte "del portavoz de ilusiona, Francisco Bella, y de la concejal no adscrita Cristina Medina", porque estuvo basado en "insultos y denuncias a este equipo de Gobierno y a la alcaldesa en particular", toda vez que ha defendido los argumentos aportados por los técnicos del Ayuntamiento para avalar "la tesis de lo que hemos hecho".

"Lo que hemos hecho es que el ciclo integral del agua de El Rocío y Matalascañas sea gestionado, desde que acabó el contrato con Aqualia, por la MAS y por su empresa pública Giahsa. Por lo que estamos dando cumplimiento a los acuerdos de pleno de enero de 2010", ha abundado.

Por otra parte, el otro punto del día era el de licitar el nuevo contrato de concesión de todos los servicios del ciclo integral del agua, de todo el término municipal de Almonte, manteniendo a los actuales gestores hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, tal y como marca la ley, que tampoco ha salido adelante al con contar con mayoría suficiente.