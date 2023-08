La Red Andaluza de Teatros Públicos inunda de espectáculos Trigueros, Almonte y Punta Umbría esta semana

El programa de la Red Andaluza de Teatros Públicos llevará durante esta semana espectáculos de teatro, danza, circo y música a los municipios de Trigueros, Almonte y Punta Umbría. El programa comenzará con la actuación del Mago Fran Qué, con su espectáculo El mago que susurraba a las lechugas.

Según ha indicado la Junta, esta iniciativa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acerca las artes escénicas en colaboración con los municipios que se adhieren cada año.

La primera de las actuaciones será en Trigueros: El mago que susurraba a las lechugas, del Mago Fran Qué, el próximo jueves 24, un espectáculo de magia "sorprendente y muy divertido" en el que durante 80 minutos guiará con "su humor, su fuerte personalidad y su capacidad de improvisación" en un viaje por la imaginación para disfrutar de la magia.

La tecnología avanza a pasos agigantados y a Fran Qué le han puesto en algún lugar del escenario un aparato Inteligente conectado a internet y de reconocimiento por voz para que le ayude con la música y las luces, pero el mago no consigue distinguirlo, ya que hoy en día un aparato de esos puede tener la forma de cualquier objeto.

Al no encontrarlo, simplemente se comunica con él con la voz, pidiéndole consejos, opiniones y entablando conversaciones, provocando así situaciones absurdas. También el día 24 de agosto en Almonte actuará la compañía Zen del Sur-Contemporary Arts con Örbita. Este fenómeno representa la relación que se establece entre Carlos López y Noemí Pareja, dos artistas polifacéticos que interaccionan a través de diferentes lenguajes contemporáneos de movimiento, elementos de circo y la música en vivo bajo la atracción gravitatoria de sus raíces: Cádiz, el mar y el arte. 'Órbita' es pura poesía en movimiento, una obra cargada de fuerza y sensibilidad en la que se puede apreciar un verdadero mestizaje artístico y que ofrece al espectador una visión integradora del arte y los diferentes lenguajes escénicos que la componen.

La psicología del color, de la compañía David Segura, creado por él mismo y la psicopedagoga Pepa Martín, cuenta como en un país donde no existe el color, donde todo es blanco y negro, Pepa y David, junto al Mago Cornelius y su libro mágico, irán creando colores mediante los conjuros que dictan los estados de ánimo asociados a cada color. La aparición del malvado negro que no quiere que el mundo se coloree provocará un inesperado hallazgo, el arcoíris, y con éste descubrirán que todos los colores parten del blanco, que no hay color, si no luz. Una historia llena de humor, fantasía, pasión, furia y un sinfín de emociones, provocadas por el estado psicológico asociado a cada color. Esta producción se podrá ver el 25 de agosto en Trigueros.

Y para cerrar el programa de esta semana, el sábado 26, en Punta Umbría con Por arte de magia, de Maui. Un concierto teatralizado, una experiencia en la que conviven poesía, humor, baile, compás y una emoción invisible que genera la sorpresa cuando los personajes de las canciones rompen la cuarta pared y consiguen embaucar al público en sus aventuras. Maui invita al espectador a viajar por mundos insólitos a través del caleidoscopio de sus canciones, la magia sin trucos de la protagonista colorea realidades sin más varita mágica que sus historias contadas y cantadas. La Red Andaluza de Teatros Públicos es un proyecto que atiende las demandas del sector profesional de las artes escénicas y musicales, y las sugerencias de los municipios andaluces. Esta iniciativa nace con el fin de apoyar a la programación de los espacios escénicos municipales para fomentar el tejido empresarial y creativo de la comunidad.