La Red Andaluza de Teatros Públicos recorre seis municipios de la provincia de Huelva

La Red Andaluza de Teatros Públicos recorrerá seis municipios de la provincia de Huelva: Valverde del Camino, Trigueros, Almonte, Aracena, Cartaya, y Aljaraque durante el mes de julio con una programación que contiene un total de 22 representaciones de espectáculos de teatro, música, danza y circo. Esta iniciativa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acerca las artes escénicas en colaboración con los municipios que se adhieren cada año.

La primera de la actuaciones se disfrutará en Trigueros el día 12 con el espectáculo Tiriticlown de Petit Teatro. Nasu y Basi quieren seguir aprendiendo y creciendo y en este capítulo de su vida deciden crear un montaje flamenco que llegue a todo el mundo, porque el flamenco es universal. Su deseo es llevar la alegría y el humor a todos los lugares. Lo tienen todo preparado en sus maletas, habrá baile, cante y juegos, todo vale en el tablao de Tiriticlown. Montarán un guirigay con gran salero al compás por Caracoles.

Petit Teatro es una compañía malagueña creada en 2015 por Susana Fernández y Monti Cruz tras más de 25 años en el mundo del teatro infantil trabajando para compañías como El espejo negro, Acuario teatro, Pata teatro o Anthares Teatro.

Otro de los espectáculos que se podrán ver será La psicologia del color, de la compañía David Segura. Este espectáculo de danza, creado por David Segura y la psicopedagoga Pepa Martín, cuenta como en un país donde no existe el color, donde todo es blanco y negro, Pepa y David, junto al Mago Cornelius y su libro mágico, irán creando colores mediante los conjuros que dictan los estados de ánimo asociados a cada color. La aparición del malvado negro que no quiere que el mundo se coloree, provocará un inesperado hallazgo, el arcoíris, y con éste, descubrirán que todos los colores parten del blanco, que no hay color, sino luz.

Una historia llena de humor, fantasía, pasión, furia y un sin fin de emociones, provocadas por el estado psicológico que provoca cada color. Esta representación se verá en Valverde del Camino el día 12.

Y el miércoles 12 en Almonte estará La Banda de Otro con Yee-Haw, un espectáculo de calle que es un grito de entusiasmo, una expresión de alegría, pura onomatopeya de la felicidad que traslada al viejo Oeste de ‘Andaluisiana’. Sumergidos en un universo musical inspirado por el Country, el Ragtime y el Bluegrass, La Banda del Otro ofrece un (des)concierto tan especial como ellos mismos. Un espectáculo de circo donde es imposible distinguir a los músicos de los malabaristas, o de los payasos.

La programación continúa en Aracena el viernes 14 con Euro de la compañía de Álvaro Silvag. Se trata de un proyecto que aflora ante el impulso de creación de una obra autobiográfica. Euro viaja continuamente por infinitos caminos en curvas, rectas y pausas. Recorriendo el contorno del título de la obra y, poseyendo una personalidad propia cada letra, maridándose en el espacio escénico. Re-hacer toda su danza de una forma donde la intuición prevalece dentro de una pulcritud y puesta en escena directa y cercana, donde descubre el virtuosismo sobre algo ordinario como el caminar. Rematando en una simbiosis de reverencia con su baile y con el público.

Este mismo día en Cartaya se podrá ver Volando Vengo de Kanbahiota Troup, un espectáculo de trapecio mini volante, ambientado en los años 20. Cuatro personajes realizan el gran número de trapecio de vuelo, no sin antes superar un sinfín de problemas, golpes e intentos fallidos. La espectacularidad de un trapecio de vuelo, mezclada con acrobacias y una gran dosis de humor hace que esta troupe de trapecistas cautive al público con sus espectaculares acrobacias y su entrañable resolución de los conflictos.

Y para cerrar la semana el sábado 15, Radio Macandé ofrecerá su recital Cositas nuestras en Aljaraque. Una selección con mezclas andaluzas, ritmos bailables, y fomentando así un sonido muy andaluz, con letras con mucho contenido y ademas basadas en la propia experiencia que le enseña su vida cotidiana, con los que consigue disco de oro de su primer disco, premio Dial al grupo revelación 2003, y además deja en el panorama musical canciones tan conocidas como, Dime donde está el camino, Dame tus besos, La Lola, o Déjalo conmigo.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un proyecto que atiende las demandas del sector profesional de las artes escénicas y musicales, y las sugerencias de los municipios andaluces. Esta iniciativa nace con el fin de apoyar a la programación de los espacios escénicos municipales para fomentar el tejido empresarial y creativo de la comunidad.