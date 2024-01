Hinojos y Almonte presentan tres propuestas alternativas para el reparto de fondos del pacto por Doñana

Doñana sigue inmersa en la controversia. Si durante los pasados meses han sido los Gobiernos de España y de la Junta los que han mantenido una agria polémica en torno a la sostenibilidad y preservación de uno de los humedales más importantes de Europa, que afortunadamente se saldó con un acuerdo entre ambas administraciones, ahora son los Ayuntamientos de su área de influencia los que no se ponen de acuerdo en el reparto de los fondos destinados por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en el marco de actuaciones surgido gracias a dicho consenso y destinadas al desarrollo territorial sostenible del Espacio Natural de Doñana.

Concretamente han sido los Ayuntamientos de Almonte e Hinojos los que se han desmarcado de la firma del denominado 'Acuerdo de municipios por Doñana', que suscribirán a primera hora de la tarde de este martes en La Puebla del Río (Sevilla) los municipios de Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa.

Para ello el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y su homóloga de Hinojos, Joaquina del Valle, han escenificado a primera hora de este martes -antes de la rúbrica del acuerdo entre los restantes doce municipios-, y en la carretera de 'Las Pardillas' que une Hinojos y El Rocío, en pleno Espacio Protegido, una propuesta propia para el reparto de una primera subvención de 70 millones de euros que será repartida entre las entidades locales de la Reserva de la Biosfera. Dicha cantidad se enmarca en la línea 10 de un Plan que contempla, en total, la aportación de 350 millones de euros por parte del Miteco.

En declaraciones a los periodistas tras la firma del acuerdo, Bella y del Valle han sostenido que su propuesta de reparto alternativa responde a "criterios estrictamente objetivos" y que entienden como "justos", los cuales se centran en la "pertenencia al propio Espacio Natural de Doñana, la población, sus costumbres, y por supuesto la historia del desarrollo socioeconómico que vienen padeciendo con responsabilidad".

Según han añadido, dichos criterios "no parten de un planteamiento particular" y se basan en Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía que han regulado otros fondos en régimen de concurrencia no competitiva, destinados también a los ayuntamientos de los municipios del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana.

En concreto se han referido a las órdenes de 23 de julio de 2010 y de 31 de marzo de 2023, donde la disponibilidad presupuestaria se reparte en función del territorio (80%) y la población (20%).

En base a ello, en la primera de las tres opciones propuestas por ambos ayuntamientos se tiene en cuenta los municipios con aportación de superficies a Espacios Naturales Protegidos en una proporción del 80%, a la que se suma la aportación de población con el 20% restante. En la segunda opción se establece una cuota fija del 25% del total de la ayuda, a la que se añade los criterios de superficie y población en la misma proporción anterior: y en la tercera y última se establece igualmente una cuota fija del 25%, a la que se sumarían los criterios de superficie, población y desempleo en una proporción del 77,5%, el 17,5% y el 5%, respectivamente.

Ambos ediles han defendido por tanto su propuesta poniendo en valor que el 65% del territorio de Doñana se encuentra en sus términos municipales, a lo que suman la historia que "avala" a ambos pueblos respecto a su conservación y preservación. Una historia que, según ellos "demuestra el buen hacer de almonteños e hinojeros en la conservación de tradiciones ancestrales a lo largo de los siglos, consiguiendo con ello un Espacio Natural conservado para el disfrute de toda la humanidad.

Para ambos regidores, por otra parte, esta cuestión ha generado mucha controversia en las últimas semanas ya que "se han mantenido diversas reuniones secretas, a espaldas de los municipios de Doñana. No hemos sido invitados ni informados sobre las conclusiones y los resultados de las mismas. La información que hemos obtenido ha sido la publicada en los medios de comunicación".

Ante este "discriminatorio" panorama, Hinojos y Almonte han decido "mantenerse firmes", han añadido, puesto que a su juicio "ambos términos municipales ya sufren la afectación en la protección de sus territorios por las categorías de Parque Nacional, Parque Natural y Potad; tres restricciones que limitan su desarrollo agrícola, industrial, urbanístico y otros sectores en los que la población de Hinojos y Almonte no pueden crecer, a diferencia del resto de las poblaciones que conforman el área de influencia de Doñana".

En este sentido la alcaldesa de Hinojos ha sido muy tajante al señalar que "la mayoría es solo un número" (en referencia al resto de municipios que sí han alcanzado un acuerdo) ya que para ella "si no hay argumentos, no sirve de nada", a lo que Bella ha añadido que el Ministerio "se va a encontrar con dos propuestas sobre la mesa: la que hacen los municipios externos al Parque, quienes han apostado poco realmente por la conservación de este espacio, y la que formulamos quienes hemos trabajado continuamente con los conservacionistas de Doñana".

En base a ello, recalcó el primer edil almonteño, "el Miteco va a tener que valorar su decisión y decidir bien en función de los pueblos que hemos apostado por la conservación de Doñana, bien por quienes han apostado por un modelo de desarrollo ajeno a Doñana y que en muchas ocasiones han optado por un desarrollismo que en muchas ocasiones lo que ha hecho es mermar muy mucho los recursos necesarios para la conservación de Doñana". "No se puede hacer un pacto por Doñana, sin Doñana", ha concluido en este sentido Bella.

Por su parte la edil hinojera también ha subrayado que "el propio texto del marco de actuaciones establece como finalidad la puesta en marcha de un proyecto de territorio, el territorio con más y mayores reconocimientos de protección del mundo: Parque Nacional, Humedal Ramsar, Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial de la Unesco, Espacio Protegido Red Natura 2000 y Parque Natural. Sin lugar a dudas, el objetivo irrenunciable de este marco es el desarrollo sostenible de Doñana. Pues bien, todo esto es Hinojos; el pueblo que desde hace más de 600 años ha cuidado, mimado y respetado su territorio, conservándolo para que hoy pueda existir la Doñana que conocemos, el pueblo que desde siempre ha conservado la biodiversidad, a costa de su desarrollo principal sobre el que sostiene el ecosistema. Eso es Hinojos, pura y simplemente Doñana".

Bella concluyó su intervención deseando que "este acuerdo sirva de reflexión a la Ministra porque estamos en circunstancias excepcionales, no se puede hacer un pacto por Doñana sin Doñana y, si las poblaciones de Hinojos y Almonte se ven desprotegidas, esto no va a terminar aquí. No tiene mucho sentido premiar un actitud contraria a la conservación del Espacio Protegido", zanjó.