La Comisión de Patrimonio determinará el tratamiento que se le va a dar a los restos arqueológicos, de época tartésica, hallados en el solar del antiguo edificio de Hacienda de Huelva durante los trabajos previos a la rehabilitación del inmueble. Así lo indicó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. Habrá que esperar, por lo tanto, a que se reúna la comisión para conocer qué se va a hacer con ellos.

No obstante, desde un principio la Junta de Andalucía tuvo claro, y así lo manifestó la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, que los restos de los muros de almacenes portuarios encontrados en la parcela se incorporarían a la edificación, concretamente a la parte del inmueble que se destinaba al archivo, con la idea de que todo el que acuda a la que será la nueva sede del Gobierno andaluz pueda ver cómo era el área comercial del antiguo puerto de Huelva. No se entendería ahora que esto no se llevara a cabo.

Desde que las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda se retomaron en septiembre de 2021, la actuación se ha centrado en los trabajos arqueológicos, a los que se han dedicado más de un año. No se trata ahora de empeñarse en agilizar las obras de reconstrucción del inmueble y no se le dé a los restos arqueológicos el tratamiento previsto inicialmente y se pierda con ello la oportunidad de que los ciudadanos puedan disfrutar de ellos cuando acudan a realizar cualquier gestión a la nueva sede de la administración andaluza en la capital onubense.

En el antiguo edificio del Banco de España está previsto que se expongan los restos encontrados de antiguas civilizaciones, que ocupan el patio y parte del sótano, y si la línea de actuación que se sigue desde la Junta de Andalucía es reincorporar los hallazgos en el nuevo urbanismo de la ciudad, se espera que se haga lo propio en el antiguo edificio de Hacienda.

Por otra parte, también sería una buena oportunidad para que se expongan en la vía pública los restos del edificio romano del siglo I después de Cristo encontrados en la Plaza de las Monjas. El Ayuntamiento de Huelva podría aprovechar que se va a instalar una nueva fuente en el céntrico espacio público. Ésta se proyecta en el mismo lugar de la actual fuente pero con una base más amplia para poder integrar la estatua de Colón, formando todo ello parte de un conjunto monumental.