Hace unos días se organizó un plan para ir a la 1ª Jornada de Blues en el Puerto. No presté mucha atención, me dejé llevar; sabía que me iba a gustar pero no tenía idea alguna del increíble espectáculo que iba a presenciar. Tampoco imaginé que iba a viajar al mismísimo Nueva Orleans, ni que iba a vivir la experiencia de escuchar música en directo en una sala de la Bourbon Street, la calle más famosa donde el jazz, el blues, la fiesta y las ganas de vivir se aúnan para que se te meta en las venas y no olvides nunca que la música hace que veas todo desde otro prisma.

Ritmos antiguos que te aceleran el ritmo cardíaco, letras sin sentido y con todo el sentido: la alegría de encontrar tus viejos vaqueros azules como dice Billy Gibbons o la certidumbre de que la emoción se ha ido, de tanto que lo repite B.B. King.

El primer pase comenzó con Ito Soto & The Blues Ministers: Rafa López a la guitarra y la voz, Antonio López al contrabajo e Ito Soto, maestro armonicista de gran talento, pionero del blues en nuestra tierra desde los años 80 y que ha participado en todos los festivales de blues de la península; músicos onubenses que tocan por toda España y Portugal orgullosos de decir que son de Huelva.

Si ya estábamos con los pelos de punta después de disfrutar con el primer pase, llegó el turno de conocer a Innes Sibun, cantante, compositor y guitarrista considerado uno de los bluesman ingleses más respetados del mundo: Ismael Cadena a la batería, Rafa López a la guitarra y Antonio López al bajo, tocaron como Innes Sibun Band dando el bocinazo de salida a la primera jornada, espero que de muchas más, de Blues en el Puerto. No tengo palabras para describir lo que mi cuerpo vibró, porque había que estar allí: sinuosos punteos de guitarra, improvisaciones de armónica, una batería potente que te golpea el corazón y un bajo sublime. La sincronización perfecta entre músicos que hablan el mismo lenguaje: el del blues. Un espectáculo difícil de superar en un escenario lleno de profesionalidad, experiencia y amor por la música.

Todo esto lo viví sin pagar billete de avión, sin jet lag y hasta sin salir de la provincia.

Una sala de conciertos perfecta: amplio escenario, una barra grande, mesas bajas, altas, espacio para bailar, jabón para lavarte las manos, papel para secarte y guardarropa, que pensé que se habían extinguido; qué ganas de ponerme un abrigo para probarlo.

Esta locura de sitio existe gracias a Pilar Dávila y Pepe Rodríguez: lo puedes encontrar en El Terrón, Lepe, y se llama Bourbon St. Conciertos todos los fines de semana, jam sessions, y hasta puedes celebrar allí tu boda, cumpleaños, divorcio o baby shower si tienes el sueño de aparecer montada en una Harley-Davidson mientras suena de fondo Johnny B. Goode” de Chuck Berry.

Jimi Hendrix dijo una vez: “Quiero hacer una música tan perfecta que se filtre a través del cuerpo y sea capaz de curar cualquier enfermedad”. Así me despido, recetándote música para sanar lo que haya que sanar. ¡Feliz jueves!