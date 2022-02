Los horarios del carnaval

Concluyó el Carnaval de Teatro en Huelva con la final del concurso de agrupaciones, que da paso a los actos de calle, concentrados en esta edición en una sola jornada y en un mismo escenario, la céntrica Plaza de las Monjas. La cita es el próximo sábado. Los onubenses y visitantes tienen la ocasión de disfrutar de los grupos locales que han pasado por las tablas del Gran Teatro. El Carnaval se acerca así a todos los ciudadanos, aficionados o no, que quieran vivir en directo, y de manera gratuita, de una sesión carnavalera al aire libre. Se ofrece la oportunidad de conocer y participar en esta manifestación festiva-cultural a aquellos que no la conozcan, y a los carnavaleros, de seguir la programación organizada por la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones del Carnaval (Fopac) con la colaboración del Ayuntamiento.

La propuesta, conformada por el carrusel de agrupaciones, la cabalgata y el tradicional entierro del choco, forma parte de la oferta cultural y del calendario festivo de la capital onubense. Se trata de que los ciudadanos participen en cada uno de los actos, de manera que se pueda consolidar el Carnaval de Calle en Huelva, una de las asignaturas pendientes, a pesar de las distintas propuestas realizadas en los últimos años desde la Fopac. Sólo habría que recuperar el poder de convocatoria de la Vuelta de la Noria, numerosas personas acudía a ver las actuaciones de los grupos en la antigua Plaza del Estadio, en Isla Chica, y posteriormente en la Plaza de la Autonomía, en Los Rosales. Tras dos años sin celebraciones en la calle, debido al coronavirus, es una buena oportunidad de volver a vivirlo intensamente.

Otra de las asignaturas pendientes del Carnaval de Huelva es el cumplimiento de los horarios establecidos, lo que ha vuelto a quedar de manifiesto en el Gran Teatro. No se trata sólo de que los grupos no sobrepasen en el escenario el tiempo estipulado, también hay que controlar los descansos, que no se alarguen, así como el tiempo entre actuaciones y la puntualidad en el inicio de cada sesión, aspectos que hay que cuidar.

Respecto al Carnaval de Calle, la cabalgata tiene una buena respuesta por parte de los ciudadanos, grandes y pequeños se congregan por los distintos puntos del recorrido para ver pasar la comitiva. El entierro del choco, sin embargo, se ha quedado en un mero formalismo. Los onubenses han hecho suyo Halloween, se disfrazan y salen a la calle para celebrarlo, pero no participan en este acto made in Huelva, que prácticamente consiste en lo mismo.