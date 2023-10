EL otro día entré en una tienda de juguetes acompañando a un amigo que tenía que comprarle a sus sobrinos el regalo semanal que le asegura un amor incondicional con la insignia oficial del mejor tito del mundo; unos pequeños genios que han conseguido una habitación de juegos perfecta y que sería la envidia de cualquier chiquillo de siete años. Esto daría para una columna de tres mil palabras pero el tema que nos ocupa me tiene sin dormir.Nada más entrar en el establecimiento empecé a llorar purpurina mientras mi cabeza echaba humo con los colores del arcoiris: había un expositor gigante de la marca Top Model con productos cosméticos y de belleza, en una tienda de juguetes, sí, para niñas, de color rosa por supuesto. ¡Mátame por favor porque no quiero seguir viviendo! Están orientados a niñas no menores de seis años y son los productos más vendidos. Hay barras de labios, coloretes, sombras de ojos, uñas artificiales, mascarillas hidratantes para cara y labios y hasta parches para las ojeras. Lo del rodillo facial para alisar las arrugas ya es de traca. También venden cintas para el pelo con orejitas de gato para desmaquillarse y llaveros con brillo para los pómulos.Lo normal a estas edades es cogerle a tu madre a escondidas el neceser y pintarte como un payaso. Ahora puedo asegurarte que mi sobrina es capaz de maquillarme mejor que la peluquera de la esquina. Sabíamos que este juego era sólo eso, un juego; cuando fuéramos mayores ya podríamos tener nuestro propio neceser. Ahora te regalan por la comunión un tocador con su taburete acolchado cubierto de plumas iridiscentes, luces led y el maletín de maquillaje que ya lo quisiera yo para mí.Parches antiojeras con forma de delfín; sí, lo estás leyendo bien. Ojeras que no existen, arrugas imaginarias con las que lidiar a la tierna edad de seis años y mensajes confusos que les llegan de una industria muy poderosa. Aprende desde pequeñita a cuidarte porque esta sociedad quiere que no envejezcas nunca, una piel perfecta y sonrisas almidonadas. Además tienes que tener claro que un porcentaje del sueldo durante toda tu vida irá a parar a las arcas del mundo empresarial de Druni, Primor y Amazon. Te lo escribiría en rosa para que calara más el mensaje pero como esto va en negro imagínatelo.Madres, padres, titas y abuelos de todo el mundo, comprad estos productos maravillosos para las niñas que tanto amáis: cuanto antes empiecen, mejor. Además, la hidratación es lo más importante: sus uñas deben brillar y sus pómulos colorear con un rubor sonrosado, como cuando pecan de timidez o vergüenza. Que no se les olvide cada noche ponerse la mascarilla especial de labios para evitar la descamación típica a esas edades. El rodillo de cuarzo alisador de arrugas es un básico, ideal después de un día de estrés en la escuela: Rosita le quitó el lápiz y no se lo devolvió.Os dejo ya porque con este disgusto necesito una mascarilla de barro del Mar Muerto. Hasta la próxima semana.