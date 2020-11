Una descripción del Gobierno

Qué suenen las trompetas, que la ministra Montero ha anunciado la rebaja del IVA de las mascarillas! Aparte de esta pequeña broma, creo que la sucesión de lo acontecido con este producto representa el modo de actuar que ha tenido y tiene el Gobierno de Sánchez e Iglesias en su gestión de la pandemia, pero también sirve también para caracterizarlo en otros ámbitos. Todos nos acordamos cuando el licenciado Fernando Simón desaconsejaba el uso de mascarillas en personas sanas. En esta postura se mantuvo durante bastante tiempo. No obstante, sorprende que tuviera compañeros que también lo manifestaron. Un buen día, sin el menor pudor, se cambió de opinión y lo pusieron de manera obligatoria. La negativa inicial no fue una recomendación técnica, sino una pura y dura mentira. Se hizo porque no había suficiente abastecimiento, lo que significó una falta de respeto a los ciudadanos, al estimar que no íbamos a entender que si no había suficientes se dotarían de ellas primero a colectivos prioritarios, como sanitarios y personas infectadas, entre otros. Una vez impuestas, se demoró la regulación de sus precios; esto es, hubo tardanza en la medida. Dada la continuidad de su uso, se convirtieron en un gasto permanente para poder sustituirlas a partir de una serie de horas. Al ser, además, una mercancía esencial, surgieron voces para que se redujera el IVA del 21%. Pero ante esta petición, la respuesta era «no podemos», echándole la culpa a la normativa de la UE. De nuevo otra mentira pues, desde mayo, Bruselas avisó a todos los países miembros que se daba carta blanca para aplicar el impuesto de manera reducida a los productos que consideraran oportunos, como consecuencia de la pandemia. ¿Qué había detrás de esta falsedad? Avidez recaudatoria con todos los españolitos por igual. El Gobierno no quería perderse una recaudación de 1.568 millones de euros al año. En conclusión, presión fiscal a través de impuestos indirectos. Sigamos. El día 10, el Gobierno no permitió la tramitación de una enmienda de Ciudadanos para esa reducción al 4% y, el 11, Adriana Lastra -la portavoz del PSOE- declaró en TVE que no lo hacían porque la UE no lo permitía; a las tres horas de ese miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncio en el Pleno del Congreso la bajada. ¡Menudo descoordinación y tomadura de pelo! ¿A qué suenan familiares estas cosas: mentira, falta de respeto, tardanza en las medidas, presión fiscal y tomadura de pelo? ¡Así funciona este Gobierno!