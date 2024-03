Saben quienes me siguen habitualmente, lo que les agradezco de todo corazón, que he escrito muchas veces sobre José Bacedoni Bravo, uno de esos artistas que, en sus múltiples géneros, facetas y estilos cultiva con asombrosa asiduidad. Tanta que es incombustible su capacidad creativa, su constancia en el trabajo y su infatigable aptitud y disposición para seguir brindándonos ejemplos de esa incansable muestra de su inagotable inspiración. Lo hace de nuevo estos días con la aparición de una de sus muy personales publicaciones: el tomo tercero de la serie Arte variado. Vivencias y cosas de Huelva que se inicia con un Prólogo de uno de los más grandes poetas de esta tierra, el insigne profesor, Manuel Sánchez Tello, quien comienza afirmando: “José Bacedoni es un onubense del que siempre se ha sentido orgullosa la ciudad que le vio nacer. Por su capacidad asombrosa para convertir lo imposible en posible, lo invisible en visible, lo de ayer en lo de hoy, lo convierte la vieja Onuba en el hijo que mejor supo alumbrar los entresijos de su gloria atlántica y marinera”.

Una abreviada biografía nos da cuenta de sus sólidos pasos formativos en una carrera donde “Su labor, perseverante y vocacional, ha sido reconocida y galardonada en diversos eventos y ocasiones”. Una prolongada trayectoria en la que se prodigan valiosas realizaciones y se enumeran y destacan sus creaciones literarias y el impagable tesoro de sus dibujos, sus inigualables plumillas representativas en su mayoría de los lugares, monumentos, rincones y parajes de su querida Huelva. Hay una entrañable mención al club Rotary Internacional, de esta generosa organización internacional, pródiga en obras de caridad, beneficencia y cultura, de la que José Bacedoni es destacado miembro.

No podían faltar en esta referencia sobre la vida de nuestro entrañable artista una buena parte de su documentación gráfica y artística de las publicaciones que se han hecho sobre su obra y su amplia ejecutoria en el arte y el diseño que ha ejercitado con esplendor y competencia. He de agradecerle la reproducción de dos de las diversas columnas que le he dedicado en Huelva Información, entre otros artículos que destacan sus obras y publicaciones.

Hemos de volver al poeta Manuel Sánchez Tello, de quien se publican tres bellos poemas. Dos de ellos son sonetos, que él compone de manera singular y uno de los cuales empieza: “Eres hijo de un sueño sublimado/ Heraldo de una Huelva milenaria/ abierta siempre al mar, la Huelva Estuaria/ que ha vertido en tus manos su pasado”. La segunda parte es una amplia y sugestiva recopilación de sus proyectos y realizaciones, Dibujos a tinta y color que definen perfectamente la calidad de sus trazos y la belleza de las reproducciones de muchos de esos lugares de la Huelva de hoy y de siempre, Recuerdos varios –algunos, familiares–, exposiciones –tiene una permanente en la calle Bocas, 5– y la inagotable y copiosa antología de sus Pensamientos.