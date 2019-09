Este próximo viernes 27 de septiembre está convocada la huelga mundial por el clima. Es una de las acciones enmarcadas en las movilizaciones por el clima propuesta por el movimiento Fridays For Future, que exige medidas urgentes y eficaces efectivas ante la emergencia climática que sufrimos. La lista de malas noticias sobre el estado del planeta es larga y la ONU las detalla en el informe que estos días presenta en la cumbre internacional del clima de Nueva York. Quizás la voz más simbólica en estos días es la de Greta Thunberg, una muchacha que se ha convertido en todo un símbolo y que además le pone voz a toda una generación en la que ha despertado una emoción ecológica sin precedentes. Algo de mella debe estar haciendo su obstinación, porque ya se la empieza a criticar, y el desprestigio siempre es la primera agresión defensiva. Greta insiste, y muchos jóvenes la siguen, pero corremos el riesgo de mirar solo un aspecto del problema, la crisis ambiental, y no el de comprender que no es más que el resultado del fracaso de todo un sistema, el capitalista.

La destrucción de nuestro medio natural es la consecuencia de haber exprimido el planeta al antojo de intereses económico. Pero también lo es el de haber mantenido empobrecida a media humanidad con la connivencia de una voraz industria armamentística, y de haber generado un mercado laboral frágil, que atenaza y silencia a la enclenque clase trabajadora occidental.

Este enfoque multicausal no es nuevo, nació en 1999 tras la batalla de Seattle cuando se unió el movimiento ecologista y el sindicalista para boicotear una cumbre de la OMC. Se aclamó a aquella unión sin precedentes como de "tortugas y camioneros", e inauguró el movimiento altermundista o antiglobalización, rubricado como movimiento mundial en el Foro Social de Porto Alegre del año 2001. Ya allí se adivinó que el camino era juntar afanes para fundar una nueva civilización, y aunque no tuvo éxito ahora vuelve a tener toda su vigencia.

Este viernes habrá jóvenes en las calles, algunas clases cerradas y algún que otro adulto pararemos para hacer visible nuestra preocupación, pero si no soñamos un nuevo mundo sin privilegios, pobres ni hambrientos, la batalla en defensa del planeta estará ya perdida.