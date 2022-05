El Pleno Municipal

El Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal y es donde en teoría se debaten las grandes políticas locales que afectan al municipio pero para algunos de los concejales su asistencia al mismo se queda en un mero formalismo.

No hay sesión plenaria sin concejales que se abstraigan y sin ningún tipo de miramiento, como si no fuera con ellos, hacen uso de sus móviles cuando deberían ser los temas que se están debatiendo el foco de su atención, es lo mínimo que se espera de ellos.

Conforme avanzan las horas, los hay que empiezan a levantarse de sus asientos, se ausentan del Salón de Plenos, incluso en varias ocasiones, y se producen ausencias simultáneas de hasta seis concejales. No les importa si no están presentes a la hora de la votación de las mociones, todo se banaliza.

Hay concejales que en el mismo Salón de Plenos hacen corrillos o se acercan a otro que está sentado en su sitio y cuchichean mientras otros ediles abordan alguno de los puntos del orden del día. No hay respeto por los intervinientes, el saber escuchar es importante en cualquier ámbito de la vida y fundamentalmente en política. Se trata de que los 27 concejales participen en la sesión plenaria si no es activamente porque no se traten cuestiones de su área por lo menos como oyentes.

En el Pleno de este mes hasta un grupo político al completo abandonó la sesión plenaria antes de que se abordarán los puntos 24 y 25 del orden del día, sin pronunciar las dos preguntas que había formulado reglamentariamente y consecuentemente sin esperar la respuesta sucinta o no sucinta que le debería haber dado el equipo de gobierno.

No hay sentido de la responsabilidad, así lo indican con sus acciones, parece que prevalece lo de todo vale. Si toca sesión plenaria hay que estar, no sólo figurar. Más seriedad, el Pleno se celebra una vez al mes. Son ustedes los que lo hacen tedioso al alargarlo innecesariamente durante tantas horas, deberían aplicarse el dicho de Lo bueno, si breve, dos veces bueno. No se trata de desarrollar el arte de la palabrería, aunque así lo crean, sino de agilizar la sesión, ir al grano del asunto y no ser reiterativos, puede que así logren captar la atención de los 27 concejales, todos saldremos ganando, los ciudadanos se sentirán mejor representados.