Debo reconocer que escribo desde un cierto sentimiento de frustración tras ver los resultados de las elecciones catalanas que no por esperadas dejan de generar decepción.

Y es así, porque cada día se acentúa más la sensación de desinterés de lo general y fundamental frente a lo individual, e incluso, accesorio. Pero si esto es entendible en el independentismo o el oportunismo populista, no lo debería ser en los llamados constitucionalistas.

Sin embargo, apelar a la responsabilidad de este último segmento resulta utópico, pues la socialdemocracia ha dejado de existir, en la práctica política actual, por el socialismo sanchista que se ha impuesto y, por otra parte, PP y Cs -o lo que es lo mismo, Casado y Arrimadas- de tanto desmarcarse de VOX se han quedado en "fuera de juego" mientras el inquilino monclovita, sin complejo alguno se alía con socios anti constitucionalistas y otros planes que no ocultan pero no son, precisamente, ni constructores ni perpetuadores del sistema democrático votado en el 78.

Dicho esto, y en aras de mi propia independencia, no puedo dejar de comentar el descalabro, cada cual, por distintas razones, de PP y Cs con una patética lectura poselectoral por parte de ambos.

Los dos según su versión propia, han pagado el "impuesto de sucesiones" altísimo por las herencias recibidas. ¡Qué pobreza argumental! y que falta de autocrítica. La señora Arrimadas debe haber olvidado su "fuga" de Cataluña y su entreguismo en la alarma pandémica, presupuestario… con el superficial discurso de la necesidad.

Lo de Casado, al menos a mí, me choca más, no tengo militancia, pero algo hice en su día para darle vitola democrática a su Partido. Va camino de la decepción si no cambia el tacticismo por una estrategia clara, un ideario coherente alejado de la tibieza y los complejos, contundente e ilusionante, en los mensajes y con impulso del activismo de la militancia como elemento compensador del silencio mediático, así como romper con el acomodamiento de muchos dirigentes… No, el descalabro no es por Bárcenas, ni sus soluciones las va a traer el cambio de sede - ¿volverá a Silva 23, si es que sabe lo que es? - no es la línea a seguir sino lo dicho anteriormente. Por renegar del pasado o los antecesores, no cambian los hechos que sé no está dispuesto a que se repitan. Usted, señor Casado, estaba allí y no puede hacer una campaña electoral renegando del 1 - O y justificándose por que usted, era del staff y ni denunció ni renunció… Piense, se lo digo sin acritud y por proximidad ideológica. Busque conjunciones, España las necesita y tiene dos años por delante para volcar la situación. Su error electoral fue abandonar la política y aferrarse a la gestión tecnocrática cuando ahí el voto lo dan las emociones y los sentimientos, lo otro es acción de Gobierno. No dilapide, gestione bien la herencia.