Una afición o pasatiempo se define como una actividad que se practica habitualmente, por mero entretenimiento, en los ratos de ocio. También se le puede llamar hobby, anglicismo que según mi opinión no transmite ningún tipo de pasión, aunque es una palabra que forma parte ya de nuestro vocabulario.

Quiero pensar que la mayoría de las personas tienen algún rato a lo largo del día en el que pueden disfrutar de alguna actividad que les guste; lo primero que se me viene a la cabeza es leer, hacer deporte, dibujar, cocinar o tocar la guitarra. Si pensamos en los más jóvenes jugar a la Play y ver el móvil son aficiones muy comunes entre ellos, no siendo las más adecuadas a mi parecer. Bailar, escribir y cuidar de las plantas son también buenos pasatiempos para añadir a esta lista.

Muchos estudios avalan la importancia de tener aficiones ya que contribuyen a mejorar nuestro estado de salud físico y mental, nos ayudan a desconectar de la rutina disminuyendo el estrés y nos permiten desarrollar habilidades, entre otros muchos beneficios.

No he dicho nada aún de ver la televisión, siendo la actividad más popular entre un porcentaje muy alto de la población para pasar el rato. En líneas generales se puede decir que no cumple con los requisitos de lo que es tener un hobby: puede ser un simple pasatiempo pero sin los beneficios que te puede ofrecer una buena afición. El promedio de consumo diario de televisión en Andalucía en el año 2022 fue de tres horas y veintitrés minutos al día, un dato que nos debe hacer pensar y reflexionar sobre las prioridades y la gestión que hacemos de nuestro tiempo a lo largo del día.

Por ello te voy a contar algunas curiosidades sobre aficiones que se salen de la norma por su extravagancia o singularidad, por si no sabes en qué gastar tu tiempo y prefieres hacer otra cosa que no sea tirarte en el sofá a ver la tele.

Hay personas en este mundo que les encanta tocar la guitarra pero sin guitarra, ¿cómo te quedas? Se llama guitarra aérea o Air Guitar en inglés. Es una simulación de tocar la guitarra mientras suena una canción, como si la tuvieras entre tus manos. Desde 1996 se celebra cada año en Finlandia el campeonato del mundo de esta modalidad.

Otro pasatiempo que me asombra más aún son las pruebas de equitación sin caballo, también llamado caballo a dos patas o Hobby Horsing: los finlandeses han reinventado el caballito de palo de nuestros abuelos, fenómeno que se está extendiendo por todo el mundo.

En Cieza hacen campeonatos de lanzamiento de huesos de aceituna, hay gente a la que le apasionan los aviones, los ven aterrizar y despegar mientras los fotografían,

parejas que se preparan todo un año para participar en una carrera donde el marido carga con la mujer sobre sus hombros… En Finlandia también.

Moraleja: está claro que la falta de sol y de luz afecta mucho, veo hasta normal lo de los huesos de aceituna. Haz lo que puedas.

Voy a regar los geranios antes de que empiece la telenovela. ¡Feliz jueves!