Al terminar un año, solemos echar la vista atrás para hacer balance de todo lo vivido. Cerrar capítulos para abrir otros, tomar impulso y brindarnos nuevas oportunidades en el año que comienza. Echar la vista atrás no siempre supone rememorar tiempos pasados que nos hicieron daño, también significa rescatar hitos, hechos o historias inspiradoras que nos aporten luz para el futuro. Hace un año por estas fechas aún coordinaba el portal de turismo 'Huelva, tu destino' y me dediqué a bucear por el pasado de Huelva para encontrar curiosidades que pudieran motivarme en un intento fallido de culminar con buen sabor de boca un 2021 que no fue demasiado amable. Encontré que en diciembre de 1889 el poeta onubense Juan Ramón Jiménez Mantecón, casi adolescente, publicaba el poema 'Los amantes del miserable', que le abría las puertas de la fama. Años después, también en diciembre, recibía el Premio Nobel de Literatura. Un 7 de diciembre de 1907 nacía en Ayamonte el popular escultor Antonio León Ortega. También nacía en este mismo mes, pero en 1872, el pedagogo Manuel Siurot Rodríguez, llamado el 'Maestro de niños pobres', en La Palma del Condado. Y en 1994, el Parque Nacional de Doñana de Huelva fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Además, el último mes del año también fue vital para el Decano del fútbol español. Por estas fechas, en el año 1889, tuvo lugar en Huelva una reunión para formalizar la creación del primer club de fútbol de España: el Huelva Recreation Club, hoy Real Club Recreativo de Huelva. Y así, numerosas efemérides que hoy todos podemos rescatar a golpe de clic y gracias a Google.Precisamente en la web estos días, además de mensajes de felicitación en cadena, de memes y vídeos virales, se pueden encontrar grandes tesoros que son fieles testigos del tiempo. Por ejemplo, la Diputación Provincial de Huelva alberga en su página web un apartado en el que cualquier ciudadano puede acceder al histórico del Odiel, el periódico más antiguo de la provincia. Igualmente, Huelva Información, a punto de cumplir 40 años de recorrido, también rescata estos días en su versión digital curiosas historias de sus comienzos haciendo guiños a noticias entrañables y mostrando momentos y personas que fueron protagonistas en otro tiempo. Porque esta época se presta a eso. A contar lo que pasó entorno a una mesa, a leer la prensa de antaño en formatos actualizados, a fusionar lo que fue con lo que será porque gracias a las tecnologías hoy pasado y futuro son capaces de convivir en perfecta sintonía si somos capaces de darles el uso apropiado. Y ahora es tiempo de ello. La Navidad es ese momento especial en el que tienen cabida lo viejo y lo nuevo.