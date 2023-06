Los mete miedo siguen agitando los peligros de un posible pacto PP-Vox. Olvidan que ya nos hemos curado de espanto con el Gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos. Si el PP cogobernara con Vox, en el supuesto de que no alcance la mayoría necesaria, tendríamos el precedente del cogobierno del PSOE con Unidas Podemos, un partido que funde los restos del PCE con los movimientos antisistema de la izquierda populista pos-15M, contando con el apoyo de Bildu y ERC. Y resulta que, por mucho que se empeñen los medios que antes fueron prosocialdemócratas y ahora son prosanchistas llamando extrema derecha y ultraderecha a Vox, pero nunca extrema izquierda o ultraizquierda a Unidas Podemos y a Sumar, lo que hemos tenido es tan cogobierno con populistas de izquierda como un posible cogobierno del PP con Vox lo sería con populistas de derecha. Sí, estamos curados de espanto. Al menos quienes nos sentimos tan distantes de la ultraderecha o extrema derecha como de la ultraizquierda o extrema izquierda.

El hartazgo del sanchismo provocó el resultado de las elecciones del 28 de marzo. Pero no fue un voto del miedo a la izquierda, sino de castigo a un líder poco fiable que ha virado de la socialdemocracia al populismo. Somos, por primera vez en nuestra historia, una democracia asentada que nunca retrocederá hacia ningún tipo de autoritarismo o populismo radical de izquierdas o derechas. Y estamos en la Europa Occidental, no en la de Orban o Duda. Meloni, que ha evolucionado del ala juvenil neofascista del MSI a Fratelli d’ Italia, un partido considerado de extrema derecha o derecha populista y nacionalista pero no fascista en un sentido histórico, gobierna Italia y no se ha marchado sobre Roma como en 1922 ni se han visto camisas negras por las calles. Sería lo deseable que no hubieran muerto por consunción corrupta ni la DC, ni el PSI, ni el PCI. Pero murieron y sus huecos fueron ocupados por una maraña de partidos que encumbraron al difunto Berlusconi y ahora a Meloni. Tampoco aquí volverán banderas victoriosas si cogobernara el PP con Vox. Como no han vuelto banderas rojas ni tricolores con el cogobierno del largocabellerismo de cuarta división de Sánchez con los restos del PCE deglutido por Podemos (ahora ambos deglutidos por Sumar) y el populismo pos 15M. Es el PSOE quien ha abierto la puerta del gobierno de España al populismo.