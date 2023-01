Enviar christmas por Navidad sigue siendo un clásico, aunque, con las redes sociales, ya no se estile tanto, por lo menos entre las nuevas generaciones. No obstante, hay administraciones que siguen fomentando este sistema tradicional de felicitación navideña como es el caso de la DiputaciónProvincial de Huelva, que convoca un concurso de dibujo infantil. La creación artística ganadora del certamen ha servido de postal navideña con la que el organismo supramunicipal felicitó las fiestas.Correos, por su parte, como suele ser habitual en esas fechas, instaló buzones especiales para que los niños depositaran las cartas dirigidas a los Reyes Magos, contribuyendo de esta manera a fomentar la ilusión y la magia de la Navidad y, como una muestra más de su apuesta por la tradición, quiso estar presente en varias cabalgatas de la comunidad andaluza.No obstante, la empresa estatal, encargada de prestar el servicio postal en España, ha descuidado una de sus funciones básicas, que es que las postales navideñas lleguen a su debido tiempo. Los ciudadanos que utilizan este servicio lo hacen convencidos de que el destinatario de sus christmas los recibirá en dos o tres días, y la realidad es que tardan más de veinte días en llegar, concretamente, veintitrés días. Esto es lo que ha tardado en llegar una postal navideña a Huelva, enviada desde Coruña, y doce días otra, mandada desde Lugo. Estos christmas, en cuestión, se enviaron el pasado 12 de diciembre desde Coruña y el 23 de diciembre desde Lugo con destino a mi domicilio, en la capital onubense, y ambos llegaron el 4 de enero, ya casi finalizando las fechas navideñas. Algo inexplicable. Se desconoce el procedimiento que se ha seguido y el medio de transporte utilizado, pero el resultado es que una simple postal navideña depositada en Correos en una comunidad autónoma ha tardado más de veinte días en llegar a otra.La empresa estatal ha diversificado su oferta, adaptándose a la demanda existente, pero esto no quita que cumpla con las personas que optan por el correo ordinario, tanto con el remitente como con el destinatario. No se trata sólo de que llegue a destino sino que también lo haga a su debido tiempo.No sólo tardan en llegar la infraestructuras de la comunicación a Huelva también al servicio postal estatal le cuesta llegar a este destino.