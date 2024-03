Siempre que un amigo se acerca al Colombino por primera vez este curso o avisa de que va a estar pendiente por la tele del partido de los albiazules, a quienes no ha visto en todo el año, hace la típica pregunta: “¿Quiénes son los mejores del Recre?”; y yo acabo contestando siempre lo mismo: “El lateral zurdo, el chavalín de Punta, mira la zurdita de Domínguez… y el 8. Tú fíjate en el 8…”

Ahora que no sale tanto en los ‘highlights’ como lo hacía en el primer tramo de la temporada, en este tiempo en el que ni él anda fino ni anda fino el equipo -circunstancia nada casual y bastante causal, entiendo-, y en este mes y pico en el que se incrementan las benditas dudas sobre si seremos capaces de aguantar esa tan codiciada quinta plaza, situado él en esos anillos interiores -cada vez más poblados- de la diana éste que escribe, que tanto disfrutó con Alcalde de septiembre a enero, se niega a pensar que no va a volver a disfrutar lo mismo o más de él más pronto que tarde. De un tipo así, al que se le cae el fútbol de las botas por calidad y cantidad, yo lo espero todo.

Si yo fuera Luis estaría encantado con toda exigencia que recayera sobre mis hombros por muy exagerada que fuera, que a veces lo es, porque de una medianía se espera poco pero se le aplaude a rabiar hasta tres simples carreritas demagógicas que haga, pero a un líder se le aprietan las tuercas en cuanto se inclina el nivel y eso es una magnífica señal. Y por todo lo que se habla estos últimos días permítanme medio consejo: respeten toda intimidad, no especulen si no saben y, aun sabiéndolo, sean prudentes; un ‘mierdalike’ no lo justifica todo. Seguro que entienden de lo que hablo.

Este sábado vuelve a la que fue su casa y a medirse al equipo que tan loco nos volvió y que tanto miedo nos provocó doce meses atrás con él, bien recordarán, como gran protagonista. Sí, el escalón de 2ª RFEF al de ahora es grande, pero él ya ha demostrado hasta dónde puede llegar. Qué momento sería, Luis, de liderar otro pasito adelante del Decano en esta aún ilusionante temporada. Y si no es este fin de semana yo te espero en el siguiente, porque creo que tu momento va a volver a llegar. Qué le vamos a hacer, soy de la ‘Alcaldesfera’. Lo tengo claro: yo siempre le daría balones al 8… por si acaso.