Con el miedo -terror- que pasamos -pasé- en la 22/23, cuando o acabábamos todos de la manita metidos en la fuente con el bañador de florecitas más hortera posible y el correspondiente flotador de patito amarillo alrededor, con una caipiriña en la mano y el ‘We are the champions’ de fondo o se nos iba a quedar una cara que ni Álex Ubago cantando un fado, lo de llevar más de seis meses con dolor en las cervicales por hiperextensión de tanto mirar hacia arriba sin tener el platisma, el esternocleidomastoideo, los escalenos, el estilohioideo y el resto del grupo muscular del cuello preparado para ello a mí, al menos, me tiene desquiciado, en el mejor sentido de la expresión. Es posible que podamos sufrir vértigo cuando menos nos lo esperemos pero hasta entonces, si es que eso llega a pasar, echamos unas buenas risas por lo de las gambas en las cabezas, nos levantamos del asiento con las diabluras de De la Rosa (¡qué jugador!), aplaudimos como niños con los detalles de Antonio (si se apellidara Dominghović, entre los goles que lleva y las asistencias que ya ha dado sería portada del Marca cada lunes) y, por supuesto, hasta pasamos por alto la PCR que nos da cuando Josiel se siente la reencarnación de Fernando Redondo y saca, en su propia área, el balón jugado… de tacón, dejándonos a los mortales durante unos segundos con la personalidad de Jocker; bueno, incluso a algún compañero suyo también le deja así a veces…

El Decano va a aterrizar en el mes que comienza la primavera en puestos de lucha por el ascenso y, se quiera o no, ya se fantasea un poquito más fuerte porque eso no cuesta dinero (ya le podrán algún impuesto para pagar luego chiringuitos y corruptelas varias, no lo duden,) y porque hemos pasado tantas pesadillas que tampoco hace daño, oiga. Y hacemos cábalas, y pensamos en futuribles rivales y en los posibles viajes… sabiendo que aún queda un mundo para ello y, sobre todo, que hay otro partido mucho más importante que se juega en una sombra muy sombría. Ya lo conocen: la primera regla del Club de la Lucha es que nadie habla sobre el Club de la Lucha; la segunda regla del Club de la Lucha es que ningún miembro habla sobre el club de la Lucha; y la tercera regla la ponemos nosotros: más vale que nadie estropee al Club que tanto Lucha. Ni antes, en las catacumbas, ni ahora, con los cimientos puestos.