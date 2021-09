La historia de abogados y bajos fondos de Ana Tramel. El juego se sustenta en el trabajo y experiencia de sus dos actrices protagonistas, Maribel Verdú y Natalia Verbeke. Con la ludopatía en el punto de mira de la denuncia y la puesta en común con el público, el tono depresivo, sombrío, llega a sofocar al espectador. No se puede medir por la audiencia que tenga en línea, en la noche de los martes. Son intrigas y retratos psicológicos que necesitan un visionado pausado y tal vez a una hora algo más temprana en el caso de muchos seguidores de TVE que no pueden esperar a que comience un capítulo pasadas las diez y media la noche.

Ana Tramel, que no es un relato ligero, ni es un melodrama turco sencillo, y que araña en el tono general del prime time, requiere otro horario. Pero el feliz invento del streaming está ahí para visionar a nuestro aire, para valorar producciones nacionales de este porte.

En los estrenos de plataformas hay de todo pero por lo general la 'sobrecreación' parece estar agotando el talento y la inspiración. En la propia Netflix sus series españoles de más éxito procedieron del abierto, de la factoría de Atresmedia.

La productora Bambú, de Velvet o Gran Hotel a Fariña, encontró en Netflix otra ventana y desde Las chicas del cable han proseguido por Alta Mar y ahora con Jaguar. La historia de los cazadores de nazis, la típica banda de perfiles distintos, trabaja en lo narrativo en torno a su protagonista, un personaje a cargo de Blanca Suárez que sería más creíble en facciones más expertas como, precisamente, la propia Maribel Verdú.

Con el sello evidente de la casa, son aventuras en ambientes exclusivos que cuentan con actuaciones flamencas imposibles en el Madrid de 60. La ambientación histórica no parece ser el empeño de la ficción de Netflix, pensándose tal vez que fuera de nuestras fronteras el vestuario, los peinados, los paisajes y hasta los modos de la España real de entonces no son la preocupación de los espectadores. Jaguar es un cómic tarantiniano y no aspira a mucho más.