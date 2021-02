Días de rabia

La rabia de Chuli era la rabia de todos. Después de tantas jornadas sin competir, del poco tiempo para entrenar, de los problemas para la inscripción de Calle (convendría que cierto personal no asegurara hechos que no se pueden cumplir, que parecemos nuevos), de un partido insípido -como casi todos los de fuera de casa-… Tras todo eso, y por vivir desde hace meses en el alambre, el tanto del onubense y sus gestos llenos de coraje supieron a gloria. Estuvo cerca esa victoria en La Línea que hurtó el colegiado por un penalti que sólo existió en su mente y que fue una faena, por no decir otra palabrita con el sufijo 'ada' incrustado en ella. Y es un pena que no exista el VAR en nuestra categoría porque, visto lo visto, el domingo nos hubieran robado igual… pero con VAR mediante, y eso es otra cosa que también podríamos haberle contado a nuestros nietos, de lo poco que nos falta por ver. Así que otra vez sin margen de error y menos en las dos citas en casa. No saben las ganas que acumula uno de poder escribir, al fin, una Platea con buenas noticias clasificatorias (y con otras buenas nuevas en distintos apartados). Habrá que seguir esperando. Y rezando.

Estas líneas, por cierto, se iban a convertir en una humilde bienvenida ante el regreso a casa de un recreativista de currículum y de alma, de alguien que mamó al Decano desde siempre, que fue canterano, que participó en aquel mítico ascenso a Segunda con Caparrós, cuyo nombre también quedará marcado para la eternidad por ser el autor de los primeros goles en la actual casa del equipo más antiguo de España y porque contribuyó, desde el banquillo, a hacer crecer la cantera y a obrar otra temporada milagrosa en la que el Recre no cayó a un pozo más profundo por muchos bemoles; y tras haber pasado situaciones terribles, para más inri. Los dirigentes cadistas han decidido prescindir de Pavón justo antes de que éste pusiera pie en su tierra defendiendo otros colores. Dicen que en el fútbol no se tiene memoria pero yo creo que si algo debe conservar el recreativismo es precisamente eso. Quizás un día, cuando sea menester, vuelva a defender el escudo. Hasta entonces, ojalá el 'efecto Calle' nos regale una reacción de esas que sólo es capaz de hacer el Recre cuando casi nadie da un duro por él; sería una de esas películas típicas del Decano y que no nos cansaríamos de ver. Y también sería de justicia que le regalaran a la grada algo así.