Digna tarde de Andrés Romero en Las Ventas con un brillante Galán en el quinto toro

Andrés Romero: “No le he cortado las orejas pero he disfrutado mucho a este sexto toro”

Romero se mostraba esperanzado antes de la corrida y del juego que pudiera dar una cuadra novedosa. Al finalizar el festejo el rejoneador onubense hizo un balance de la tarde argumentando que a ese sexto toro lo había disfrutado mucho. “Lo he disfrutado de verdad. No me he dejado nada en el tintero, me he arrimado, Fuente Rey ha estado soberbio y en líneas generales aun sin cortar oreja estoy satisfecho de mi tarde. En mi primero me la he jugado con Guajiro con un toro que siempre ha venido vencido. Ese rejón atravesado ha deslucido al final la faena”