“Madrid verá este año al mejor Andrés Romero en su ruedo”

Andrés Romero no es sólo el profesional de estas últimas cinco temporadas. Hay poso y solera dentro de una carrera que le deja como uno de los pocos rejoneadores anunciados entre esos treintaytantos festejos que componen San Isidro. Si lo del rejoneador onubense Romero no es paciencia, que venga Dios y lo vea. Paciencia para volver a empezar siempre. Para volver a ganar avales cada tarde.

Paciencia para que no le anuncie la feria que le premia y le premie la feria que lo anuncia. Romero es esa rara avis dentro de la tauromaquia onubense tan dada a rememorar dinastías del toreo a pie, pero a la que el jinete de Escacena ha puesto en el mapa del rejoneo de forma brillante. Su próxima cita madrileña, donde sueños y esperanza se dan la mano, se antoja presionante. Mas al rejoneador que encontré frente a esta entrevista a escasos días de ese paseíllo, le brilla la mirada pensando en Las Ventas.

–De Madrid al cielo, dicen.

–Dios quiera que sí.

–Madrid dentro de su temporada. ¿Se puede decir que Madrid ha respetado a Andrés Romero?

–Diría que sí. El año pasado fui con un toro, lo di todo con un animal que no fue fácil, que tuvo muchas teclas pero lo supe cuajar, le corté una oreja y sé que todo eso ha servido para que este año esté en San Isidro con un cartel fuerte, una corrida buena de Bohórquez y con muchas ganas de que llegue el día. Estoy animado, con muchas esperanzas puestas en ese día y con buenas sensaciones.

–Ahí están tres rejoneadores que conforman esa línea de primera fila, lógicamente después de esos dos figurones que se escapan de cualquier consideración como son Pablo [Hermoso de Mendoza] y Diego [Ventura].

–Pues sí. Es un cartel bonito con Galán y Cartagena, dos compañeros que ya han hecho muchas cosas importantes y me apetece mucho entrar en esa competencia fuerte que necesito y me motiva.

–Madrid siempre difícil…

–Sí. Es verdad que no salieron las cosas el segundo año porque todos tenemos alguna tarde que las cosas no están para ti y ya está. Eso es pasado y lo que realmente sirve es que soy uno de los pocos rejoneadores que han entrado en la feria, y las oportunidades hay que aprovecharlas.

"No me he quedado fuera de Sevilla por no cumplir con el público y eso me deja tranquilo aunque me haya dolido”

–Hay una carta abierta a Sevilla después de no verse apuntado en esta feria recién terminada. Imagino que nadie ha contestado…

–No buscaba que nadie contestase. Sólo era una reivindicación con educación y sentimiento, para que sepan lo que duele ser triunfador y al año siguiente no estar. La feria ha pasado, ahí están los resultados, la plaza no se la van a llevar y yo estaré dispuesto para cuando consideren que debo estar, hacerlo con la mayor dignidad.

–Cuando se metió en esto sabía que esto podía llegar.

–Sí, pero no con tanta sinrazón. En definitiva, estoy muy tranquilo porque si me hubiese quedado fuera de Sevilla por mí, por no haber estado bien, no haber dado la talla, no cumplir con el público, con la plaza, el empresario, me hubiese dolido más, la verdad, porque vivo por y para esto y por superarme. Me dio mucho coraje, mucho, se pasan mil cosas por la cabeza, pero el tiempo las vuelve a ordenar en su justeza y ya está.

–¿La temporada ahora mismo, puesta en su mano cómo la ve?

–Bonita. Tardes con triunfo las cuatro o cinco que he toreado, muy buenas sensaciones, me siento fuerte, despejado, con ganas. Ahora es Madrid, será después Campo Pequeño si Dios quiere, Nazaré, Huelva y bastantes plazas que pronto saldrán y entre todo eso estoy pues ilusionado con la temporada. Haré que Madrid nos dé el empujón que necesitamos.

–Hablemos también de la renovación de esa cuadra que tan buenos resultados le ha dado.

–Sigue habiendo caballos veteranos en ella como Cheke, Conquistador, Odiel, Carbón o Guajiro, al que no puedo dejar atrás, que siguen siendo importantes. Pero desde luego han llegado caballos nuevos como Caimán, Kabul, Fuente Rey en banderillas y además caballos como Hostil de la yeguada Merino, Charro del hierro de Perera o Beirao que hoy por hoy son fundamentales en todo esto que estamos hablando. Es importante también que muchos de estos caballos se han hecho totalmente en mis manos y eso termina siendo un plus de rendimiento porque el acople con el caballo es superior.

–¿Es feliz?

–Lo soy. Muy feliz. Me preocupo mucho por mi profesión, por mis cosas del toreo pero después también tengo esa suerte de disfrutar mucho de mi familia, de mi mujer, mis sobrinos.

–¿Aparte de Madrid, qué plaza le llena más el alma de triunfo?

–Son muchas. Plazas del norte como Huesca, Pamplona, Bilbao. El Puerto, Algeciras, Málaga… en esta parte del sur. Son plazas en las que ansías estar pero aunque sea volver a lo mismo, todo pasa por que Madrid sea el motor de que llegue la temporada apetecida en todas la ferias importantes y bonitas para un profesional.

"Siempre tengo en la memoria lo difíciles que fueron aquellos inicios de plazas portátiles y toros muy fuertes”

–¿Huelva?

–Huelva la tengo tan hecha, tan dentro de mí que no está en ningún grupo. Es ella sola la que me enamora en cada feria y la única que al nivel de Madrid o Sevilla me llega en responsabilidad. Siempre he dicho que los triunfos en Huelva no son fáciles, que cuestan mucho porque quieres que estén por encima incluso del cariño que te da la gente. El triunfo del año pasado fue muy costoso y frente a dos toros muy exigentes.

–Quizás estemos hablando también de una espada que ahora funciona mejor que nunca.

–Dios quiera que siga así. Tengo un buen caballo funcionando; un caballo que he hecho yo como es Chamán y que me da un sitio muy bueno porque tiene un corazón valiente que ya sobrepasa muchas veces la razón y tienes que quitarlo del sitio. Lo cierto es que estoy notando mucho esta temporada este caballo en el remate de todo.

–Doce temporadas de profesión y muchas cosas dentro de ellas.

–Por encima de todo evolución. Ha sido siempre mi meta. Evolucionar para ser y no olvidar los sacrificios que suponía ese comienzo en circuito necesario para forjarte con un camioncito pequeño, una cuadrita muy modesta, toreando por los pueblos novilladas sin picar hasta llegar ahora a Madrid, tiene cosas duras pero muy bonitas. Tardes de matar toros con seiscientos kilos en una portátil. Todo eso te ayuda a que te pesen menos esas tardes de ahora, con una cuadra mejor, un toro bueno. Es todo y no olvidar nada.

–Madrid está ahí. Ánimo.

–Gracias. Siento como dices que Madrid está este año al alcance de muchos sueños. Estoy fresco, relajado y quiero que este año no mande solo la presión que te llega de una plaza fundamental, sino que espero por encima de todo disfrutar la ocasión y que Madrid vea al mejor Andrés Romero que nunca tuvo en su ruedo.