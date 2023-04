El delirio pop

El superhéroe Madman, de Mike Allred, debutó en Creatures of the Id n.º 1 (1990). Desde sus orígenes, y a lo largo de sus correrías a través del tiempo, el espacio y la absurdidad pop art, se encuentra en Snap City con villanos chiflados en este homenaje a los superhéroes, la filosofía, la ciencia-ficción de los años cincuenta, el rock and roll, etc,...

Tras el nombre de Madman y debajo de este icónico uniforme se encuentra un cadáver desconocido devuelto a la vida por un científico chiflado, el Dr. Egon Boiffard, bautizado Frank Einstein en honor a Frank Sinatra y Albert Einstein, dando lugar al homenaje al monstruo de Mary Shelley. El uniforme, que le cubre por completo al principio pero enseguida deja su pelo a la vista, no tiene como objeto ocultar su identidad, sino sus cicatrices y su azulado tono de piel, consecuencia de su resurrección.

Madman es muy queridos del cómic independiente USA, tanto por público como por otros autores. Ilustraciones de artistas como Seth, John Byrne, Matt Groening y Todd McFarlane, páginas cómicas de Paul Pope, Frank Quitely y Peter Bagge y muchas portadas, tanto de Allred como variantes hacen de esta edición una maravilla.

Los tópicos del cómic de superhéroes están aquí: protagonista con superpoderes, uniforme icónico, galería de villanos, secundarios a los que se coge cariño… Las historias tienen toques de surrealismo similar al de la Silver Age de DC Comics.

Este volumen de Madman tiene todo lo que la familia Allred hizo con el personaje hasta principios de 1996. El tomo empieza con la historia en la que debuta Madman, publicada originalmente en blanco y negro por Caliber Press y coloreada para la ocasión: For The Record es una pequeña historia ochentera que usa el humor para narrarnos un origen de corte terrorífico.

De ahí, pasa a las dos miniseries de 1992 y 1993 de Tundra Publishing. La primera de las dos, aparecida originalmente en bitono y recoloreada por Han Allred, hijo de Mike y Laura Allred, presenta en tres números una historia que mezcla el terror al estilo de los cómics de EC de los años cincuenta con una actitud inocente, como los guiones de Stan Lee en las primeras aventuras de The Amazing Spider-Man, en los años sesenta. El superhéroe tendrá que escapar de la mafia para salvar a un doctor chiflado, mientras se topa con rarezas dedicadas a experimentar con la ciencia, con resultados monstruosos.

Siguen los diez primeros números de Madman Comics, serie editada originalmente por Dark Horse en el sello Legends. Se completa el volumen con los tres números de They!, serie que realizó Michael con su hermano Lee, ahora coloreada por su esposa Laura y su hijo Han.

Su narrativa es cercana al siglo XXI, a pesar de ser una obra de hace más de tres décadas. Cada vez juega más con los fondos o la falta de ellos. Desde el principio se le nota una fuerte influencia del cómic underground, pero con los años va encontrando su estilo y empieza a hacer uso de experimentos narrativos. Allred es un dibujante interesante desde sus inicios, pero no siempre fue el de X-Static y Silver Surfer. El tono de la obra se va modificando, aunque manteniendo la esencia del personaje. No es de extrañar que esto se quedase en un segundo plano en los años noventa, ya que es todo lo contrario a lo que se llevaba en las colecciones de Marvel y DC Comics.

Han Allred hace un buen trabajo coloreando la obra de su padre. Laura Allred sabe hacer brillar más aún el trabajo de su marido, enfatizando el tono pop. Dos Premios Eisner avalan su trabajo.

Luego, los referentes cambian y se deja de lado el terror para tocar la ciencia-ficción. Hay acción y romanticismo, aunque rompe con tradicionalismos. Con una pizca de humor, se añade un toque melancólico en el personaje en un conjunto de aventuras donde rarezas de circo, viajes en el tiempo, robots, aliens y existencialismo se dan la mano.

A partir de la serie regular hay mayor sensación de continuidad. Se dedican más páginas a la vida de Frank Einstein en Snap City. Madman pasa más tiempo con sus allegados, mientras cruza su camino con otros personajes de la editorial, Dark Horse en esta etapa: Big Guy, el robot de Frank Miller y Geof Darrow, para el cual el propio Miller escribe los diálogos, Hellboy, de Mike Mignola, etc,…

