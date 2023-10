‘Los no amados’, el regreso de Cobos Wilkins

Tras algunos años de silencio editorial, el escritor de Minas de Riotinto Juan Cobos Wilkins regresa a la vida con ‘Los no amados’ (Bartleby), un poemario de un escritor singular que se presentará próximamente en Huelva.

Cobos Wilkins se encuentra estos días recorriendo la geografía española dando a conocer la obra de uno de los escritores onubenses consagrados que hace tiempo traspasó el interés por su escritura los límites provinciales.

De ‘Los no amados’, tenemos por el momento el prólogo de la obra realizado por Manuel Rico.

“En Los no amados, Juan Cobos Wilkins, consolida su trayectoria como poeta extremadamente singular y sintetiza en sus versos la profundidad de la reflexión con una expresión ágil, directa y, a la vez, cargada de lirismo, de temblor emocional y estético, de vida. Se trata de un viaje a la experiencia del ‘no amor’, algo que, como el propio poeta ha reconocido, no cabe identificar con el desamor, sino que intenta responder a una pregunta no exenta de misterio: ¿Qué vive al otro lado de la relación amorosa, en su reverso? No el vacío, sino una compleja urdimbre en la que el dolor y el placer, la memoria y el olvido, la luz y la oscuridad, conviven extrañamente con la lucidez y la ensoñación, una realidad a la que solo el poema puede dar sentido y forma mediante la palabra.

Entre la tradición clásica y el apunte surrealista, Juan Cobos Wilkins confirma de manera rotunda su proceso de maduración, su capacidad de ahondamiento en los misterios que alientan al otro lado de nuestra cotidianeidad. Si en 2019 mostró con ‘Matar poetas’, su radical originalidad, en esta nueva entrega asoma otra “pasión homicida”: matar convenciones en la relación amorosa y abrir puertas a su carga de misterio, de magia. También a sus peligros y a sus trampas. Y a sus zonas de felicidad”.

La amplia producción literaria de Juan Cobos Wilkins se remonta a los comienzos de la década de los ochenta, alternando con naturalidad el paso del verso a la narración.

Entre sus obras poéticas se cuentan El jardín mojado. Sevilla: Dendrónoma, 1981; Espejo de príncipes rebeldes. Málaga: Diputación Provincial, 1989; Diario de un poeta Tartesso. Huelva: Diputación Provincial, 1990; El suicidio como una de las bellas artes. Málaga: Rafael Inglada, 1990. Reeditado en Sevilla : Padilla Libros, 2001, en la serie "El sobre hilado"; La imaginación pervertida. Barcelona: Icaria, 1992; Las hojas del encantamiento. Ponferrada: Ayuntamiento, 1993. Cuadernos del Valle del Silencio; Monólogo de una niña con muñeca. Huelva: Diputación Provincial, 1995; Llama de clausura. Madrid: Visor Libros, 1997; Escritura o paraíso. Madrid: Calambur, 1998; A un dios desconocido: (poemas 1981-1999). Huelva: La voz de Huelva, 1999; Biografía impura. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, Vandalia de Poesía, 2009; Para qué la poesía. Madrid: Plaza & Janés. XVI premio de poesía Ciudad de Torrevieja 2011; El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, Vandalia de Poesía, 2016; Donde los ángeles se suicidan. Sevilla: Ediciones de la Isla de Siltolá, 2018; Matar Poetas. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, Vandalia de Poesía, 2019.

En prosa, Escrito en Irene. Córdoba: Impr. San Pablo, 1985. Cuadernos de Albenda, 2 (relatos); Luchino Visconti pasea por Riotinto. Gibraleón: Las Ediciones de Olont, 1988 (relato); Los dioses extranjeros: guion literario de la película. Huelva: CECA, 1989 (guion cinematográfico); Último tren a la luna. Huelva: Delegación Provincial de Cultura, Diputación Provincial, 2000 (relato); El corazón de la tierra. Barcelona: Plaza & Janés, 2001. (Editada también por Mondadori en Debolsillo, 2002 y 2003). Mientras tuvimos alas. Barcelona: Plaza & Janés, 2003 (novela); Sombras del cielo. Granada: Ideal, 2003 (novela); Siete parejas y un solitario. Madrid: Plaza & Janés, 2005; La Huelva Británica. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2005. Colección: “Ciudades andaluzas en la historia” en Andalucía Abierta; El mar invisible. Barcelona: Plaza & Janés, 2007; La soledad del azar. Córdoba: Editorial Almuzara, 2011 (relatos); Pan y cielo. Sevilla: La Isla de Sistolá, 2015 (novela).