Toros Colombinas : Diego Ventura se merienda la tarde

Diego Ventura vuelve loca a La Merced y le corta un rabo a un excelente pero nada fácil toro de Bohórquez con el que estuvo rotundamente brillante y emotivo.En ese manicomio, el vecino de La Puebla fraguó la historia más intensa del festejo manejando las riendas pero también el escenario. Interprete de emociones sobre el albero de la Merced, Ventura se metió en el bolsillo a todo el respetable utilizando esa veteranía que brinda resortes donde apoyar una faena contundente y brava. Y medida en todo su contexto para apostar directamente con Bronce sin cabezada y tirando bocados al morrillo del de Bohórquez.El rejonazo había sonado certero en ese ruido que delata muerte y con el de Bohórquez rendido, la plaza tenía rotundamente claro que era de rabo. Metidos en faena Diego compartió con Bohórquez en esa vuelta al ruedo. Ventura se merendó la tarde con otras dos orejas del primero de su lote, otro buen bravo de los campos jerezanos al que cuajó en otra faena completa de cabo a rabo y en la que Nivaldo y Guadiana culminaron un sensacional trabajo a las ordenes de su jinete. Rotundidad con los aceros de muerte y Ventura adueñándose de una tarde que le vale muchas cosas.Rui Fernandes mostró un rejoneo muy armónico y clásico ciñendo sus cabalgadas con mucha suavidad frente al que abrió plaza. Templado y sosegado el lusitano frente a un toro con son de bravo y con temple en su embestida con el que estuvo incluso intenso en esos remates que jaleó el tendido. Otra buena actuación volvió a repetir el portugués en el quinto acto de esta intensa tarde de rejones. Ésta vez con más trabajo frente a un toro que no tuvo tanta durabilidad pero al fue poco a poco fraguando a base de ese buen oficio que posee. Menos emoción quizás pero lo cierto es que ese rejón que culminó con acierto le franqueó la Puerta Grande al cortar otra oreja.Ese premio se lo había trabajado de verdad Andrés Romero en su primer envite frente al tercero de la tarde. No lo puso fácil el de Bohórquez más Romero tuvo agallas y oficio para plantar cara y conseguir hacer que la lidia cobrara sentido ascendente exponiendo y llegando a unos límites donde quizás el rejoneo no sea espectáculo pero es pureza y oficio. Completa y enrazada actuación del de Escacena que se quedó sin toro en el séptimo de la tarde. Fue demasiado dos hierros sobre el morrillo. No todo fue eso porque el toro esperaba agazapado y reservón por condición sin dar opciones a colocarlo. Difícil papeleta resuelta con oficio por Romero y su cuadra.Lea estuvo centrada y muy torera frente a ese bravo que le exigió en esa explosiva salida y con el que después conjugó notables maneras para hacerse con las riendas de una lidia muy acertada en sus embroques y muy sincera en sus formas. Sin alharaca pero con el favor del público. Todo lo mediatizó el uso de los aceros. Tanto como lo haría ante esos dos avisos y con el toro cayendo a punto de un repique. La francesa estuvo digna ante un toro nada fácil y complicado para hacer brotar continuidad en esa lidia que cerró la tarde.