The Crew Motorfest se estrenará en 2023

La nueva entrega de la saga The Crew llegará en algún momento de este 2023, se titulará The Crew Motorfest y estará disponible en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y el servicio Ubisoft+ de PC y Amazon Luna.

The Crew Motorfest introducirá a los jugadores en un festival de conducción y acción con carreras hechas a medida, con eventos temáticos y desafíos únicos para los amantes de la cultura del automóvil.

Este festival estará localizado en la Isla de O’ahu, en el archipiélago hawaiano, donde los jugadores podrán disputar carreras por multitud de ambientaciones distintas: las calles de la ciudad de Honolulú, descendiendo por laderas volcánicas llenas de cenizas, adentrándose en la exuberante selva tropical o tomando el Sol en la playa.

Para esta nueva entrega, los desarrolladores del estudio francés Ubisoft Ivory Tower han querido resaltar su compromiso de “ofrecer la experiencia más emocionante y enriquecedora posible a todos sus jugadores“. Es por ello que, junto al anuncio, ha comenzado un Insider Program al que ya se pueden inscribir los interesados en participar.

“Este Closed Test, dividido en varias fases, ayudará al equipo de desarrollo a recopilar la información que garantice una experiencia óptima a los jugadores durante el lanzamiento, y más adelante también. La primera fase del Insider Program estará limitada a PC para lograr iteraciones más dinámicas. Durante las fases finales, este Closed Test se abrirá a las consolas.” Inscríbete ya para poder participar en el Insider Program.“, detalla Ubisoft.