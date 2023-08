Puerta Grande de Tirado, Luna y Toro en Nerva

Volvieron la fechas bonitas y con toros a Nerva. Volvieron esos antaños de temporadas donde uno de los cosos más importantes de la comarca minera llamaba a las gentes a su tendido. Y con ellos volvimos ayer. A pesar del calor, a pesar del martes, a pesar de todo volvimos, porque en esa vorágine que lleva desencadena la Peña Taurina Sanchino estaba la encrucijada del ser coherentes en los apoyos a quienes se entregan con pasión a su pueblo; a la Fiesta. Y no había mas remedio que venirse. Con gusto lo hicimos porque además estaba ese cartel tan en boga hoy en día con seis toreros vistiendo de ilusión y oro otra tarde más en la provincia. De la vorágine de esa tarde novilleril en Valverde, Carlos Tirado era el único. De la otra, de la de Canal Sur, llegaba Guillermo Luna y en resto pues, esperanza y oro por anunciarse ante una novillada de Millares, bien presentada y en general con posibilidades para dejarse torear.De la tarde se fueron a hombros Carlos Tirado, Guillermo Luna y Enrique Toro. No es lo más importante pero si lo más destacado. Porque confirma cosas, evidentemente en torno a Tirado y Luna y porque gustó ver ilusionado en el albero a Enrique Toro. El de Trigueros porque aprovechó en una faena sin cuento a ese quinto de la tarde. Maciza y completa por ambos pitones, mandando y estirando el muletazo en comunión total con el tendido corriendo con gusto y temple la muleta por ambos pitones. Perfecto de torería y sobrado de valor el novillero en esa racha dulce que atraviesa.De Tirado sobresale la capacidad de estar por encima de un novillo huido y molesto que no dejaba opción nada más que a intentar que no se fuese y cuajarle las series. El ayamontino intentó en todo momento aunque no saliese siempre limpio el trazo.No dejó buen estilo ese sobrero que vino a sustituir al titular cuando se lesionó una mano al comienzo de faena.En cuanto a Enrique Toro me vale ese trazo mandón y brillante que tuvo su faena. Me vale su decisión pero más me convence su pasión para estar a gusto delante del toro.Ilusiona sin duda volver a ver ese torero con garra y decisión correr con templanza la muleta. Hombre, y que también haya tenido novillo porque así ha sido también, por completo y buen colaborador ese de Millares.Por complicado, ese primero le añade méritos a lo que hizo El Cumbreño con él. Un pitón derecho ingobernable tuvo el que abrió plaza y por ahí le llegaron todos los atragantones al de Cumbres. Cuajó bonito el recibo capotero llevando cadencia en ese percal que le luce bien a la hora de valorar faena. Cumbreño estaba por no defraudar y no defraudó a pesar de que hasta el aire inesperado le dejara vendido en más de un pasaje.Dejó Agustín uno de los pasajes más brillantes, toreros y emocionantes de la tarde cuando corrió la mano con esa condición tan especial que tiene el toreo hecho despacio y al compás de una embestida brava y noble. Son solo dos series las que regaló el de Aljaraque que enseñó el toreo que puede hacer. Y me quedo con eso, con lo bueno. Lo de la espada sigue siendo asunto pendiente.Voluntad en Juan Antonio Vázquez. Digo voluntad no como una forma de cerrar lo más elegantemente esta crónica de urgencia desde Nerva sino convencido de que es más que nada voluntad lo que empuja al de Cortegana a ponerse delante de un eral. En los comienzos puede bastar la voluntad pero de ahí está el paso a poder disfrutar de una faena sin estar tanto tiempo a merced del novillo. Estamos en tiempos de esperar y al de Cortegana le vamos a esperar.