Nunes y Romero ponen el Sueño en marcha

En La Corchuela está todo recogido y regadito. Son casi la siete de la tarde, el calor ya no asusta y huele a tierra mojada. Antonio Nunes, el apoderado portugués de Andrés Romero cuenta que viene llegando por Aracena. Esperamos. Debemos charlar con ese tándem que se ha sacado de la chistera una cita a todas luces histórica. A alguien le puede parecer una fanfarronada; una ostentación de soberbia. Más cuando a los dos les escuchas explicar que les ha traído hasta hoy, uno se convence de que el toreo, la vida no es para cobardes.

Cuatro festejos en un mismo día en el espacio que comprenden dos países. Fronterizos, sí, pero dos países. Con lo que eso conlleva para la logística. Antonio Nunes habla de logística. Andrés de aceptar retos.

Van a ser cuatro puntos de rejoneo. Algunos, con una media hora de diferencia. Todos, con un reten de Bomberos y suministro de combustible en cada punto de aterrizaje. Algunos de ellos con dotación de policía motorizada para despejar el camino hasta la plaza. También el retorno.

Entre todo ese arsenal, dos camiones mas de transporte para caballos. Uno lo pone José Luis Pereda; el otro, Diego Ventura. Para el torero, alguna fruta mientras vuela de un sitio a otro. En el cuerpo, catorce horas de vivencias intensas en torno a la jornada. Lo de menos parece ser el Guiness. Cuenta el apoderado del torero que lo pensaron el año pasado pero “pero sentimos que no estábamos convenientemente preparados”.

Ya va para mucho tiempo que ambos enredan en esto del rejoneo. Un tándem que perdura. Antonio Nunes tiene claro el tiempo y el por qué. “Un socio mío, Oscar Polo, por el que tengo amplia admiración y cariño me presentó al torero y me invitó a apoderarlo y representarlo en Portugal.

Andrés tiene todas las facultades de llegar fácilmente al público portugués y eso es una cualidad. Quienes crean que el rejoneo en Portugal es fácil, se equivocan. Ahí no se utilizan esos dos rejones de castigo que sí se hace en España. Los toros se eligen con más cara, con más peso, más seriedad en definitiva y no todos los toreros españoles están habituados a ese tema.

¿Que procuro los toros más cómodos?, ¡claro!. Mas en Portugal hay un tema que define mucho el toreo a caballo, que no hay en España, como son los forcados. Para ver a los forcados los toros tienen que tener cara y eso a los toreros no les gusta mucho.

A mí en cambio sí me gusta que sea así, pero yo no soy forcado ni soy torero. (sonrie)”.

Andrés, al quite sonriendo ante la ocurrencia

“Ya le he dicho que todo los que tuviéramos que hacer con el toro grande en Portugal, lo hemos hecho. Así que ahora hay que disfrutar de otra cosa”.

El cite queda puesto. Le comento al torero por ese compromiso bien resuelto como ha sido Lisboa y además con Murteiras. No va más que diría el tipo de la ruleta.

“Sí. Eso fue una gran idea de este señor- sonríen ambos - antes de aseverar que la cita es de las que dejan prestigio.

“Sí - interviene Antonio Nunes - Murteira es uno de los toros más serios que hay en Portugal.

Esos y los de Antonio Silva son lo más. A mí me gusta mucho ese toro con ese tipo de trapío. Murteira ha dado pruebas del tipo de toro que es en ferias principales de España y en Portugal es sin duda un nombre muy fuerte.

Nueve años no son nada pero cumplirlos en el mundo del toro puede ser casi una vida. Antonio Nunes y Andrés Romero sellaron esa relación torero/apoderado hace precisamente todo ese tiempo. El de Escacena recuerda aquellos primeros momentos del acuerdo.

“Pienso que lo que más me llamó la atención de Antonio es la capacidad que tenía para visualizar todo. No digo ya solo como apoderado sino como un hombre que dejaba la sensación de entender y manejar muchas facetas de la vida empresarial y por extensión con el toro me pasaba igual. Yo recuerdo que lo que hablaba con mi entorno más cercano era también la facilidad de adaptarse a aspectos desconocidos para él. Y sobre todo, su afición. Yo vi desde luego a un gran aficionado”.

No sólo un aficionado. Nunes demostró aprovechar en los despachos lo que el torero hacia en el ruedo y viceversa. El tándem funcionaba.

“ A Antonio se le tiene un respeto muy grande en Portugal; Creo que sin él no tendríamos el sitio que hasta ahora tenemos. Empezamos siendo el españolito y ahora somos respetados en los carteles portugueses.

En gran medida eso es fruto de esa gran capacidad que tiene por creer en todo y el respeto que siempre ha tenido por mí y por supuesto yo con él. Todos los retos que me planteó de plazas, de ganaderías, de carteles, los asumí porque sabía que iba respaldado por él y al mismo tiempo le demostraba que mi capacidad ante el toro lo respaldaba a él. Sabiendo que asumir esos retos que me planteaba más temprano que tarde iba a llegar el sitio que nos merecemos tanto en Portugal como en España.

Yo no soy un torero de decir a nada que no; me pienso las cosas, evidentemente, porque estábamos hablando de una logística muy fuerte, de una cuadra de caballos muy amplia y muy preparados para el toro de Portugal porque si no tienes una cuadra mentalmente preparada y amplia para que ese tipo de toro no la supere estas jodido hablando mal y pronto; porque los caballos son como los toreros; se asustan, pierden el sitio; el toro de Portugal es bravo, hay toros muy complicados, toros que te presentan muchos problemas aunque también hay toros con clase y categoría para disfrutar el toreo que te gusta.

Todo ese reto lo asumí por él, la gran admiración que le tengo a su inteligencia y la capacidad de cómo ha sabido manejar estos nueve años desde nuestro debut en Albufeira, que era una plaza menor, hasta estar en las grandes plazas para hacer una temporada larga en ese país que otros no admiten.

Siempre me dio la confianza su persona de poder hacer el esfuerzo, llegar a ese sitio importante por la capacidad para mover todos esos hilos que lo hacían posible”

Antonio Nunes no procede del mundo del toro. Abogado y empresario en el país vecino, tira sin embargo de afición.

“Yo provengo del mundo de la abogacía y de él vivo hace muchos años. Si soy aficionado. Me habitué a ir a los toros con mi padre, vivo en un pueblo muy cercano a España como es Moita de Ribatello y desde muy pequeño me habitué a los toros y a los encierros. De ahí mi afición. Hoy, el poco tiempo que tengo lo dedico a Andrés.

Tengo en mente pisar otras plazas de toros realmente importantes de España y marcar una senda en la trayectoria del torero que no es otra que ayudarle a conseguir lo que todos los toreros quieren conseguir como es ser figura del toreo y creo que Andrés está en el camino de llegar a esa posición.”

A todo lo que hoy va a suceder le hace falta una película. Es muy gordo lo que hoy sábado comienza desde muy temprano para acabar muy tarde.

Aceptar retos

Prosigue el apoderado. “Mira lo más importante que tiene esto es que Andrés ha tenido voluntad de aceptar el reto. El reto de querer ser figura. Diferente con otros que solo tienen voluntad de torear. Y la voluntad de torear no es lo mismo que querer ser figura del toreo. No es lo mismo. Para eso es necesario mucho sacrificio, tener un equipo muy bueno, tener disciplina. Todo eso junto hace que día a día vayas subiendo un peldaño de esa escalera hasta llegar a la cima.

El éxito no es solo la felicidad de tener salud, libertad y otras cosas. La cima es todo eso pero también decir no me compro un helicóptero, no me compro una casa o un coche porque no quiero; no porque no puedo, no..sino porque no quiero. El éxito también es material. Ese ha sido el objetivo en mi vida personal y lo conseguí”.

Expresa Nunes lo de ser exigente en esta relación. “Necesito que el torero sea puesto a prueba en determinados compromisos y conseguir sueños. Ese sueño este año, si no hubiese sido por la presidencia, se habría cumplido. Este año el torero habría salido a hombros por la Puerta Grande de Las Ventas.

Voy a hacer todo para que ese sueño se cumpla el año que viene haciendo que Andrés esté en San Isidro y que sea capaz de abrir esa puerta que merece que no es otra que la puerta de la plaza de toros más importante del mundo. Ese es otro objetivo”.

Agosto, un mes intenso

Para Andrés Romero ha sido un mes de agosto brutal. El reto de su tierra en Colombinas, Madrid y Lisboa. El no salir defraudado de ninguno de ellos sin duda significa todo un arsenal de moral dentro de una temporada de logros importantes.

“Desde luego un mes de agosto soñado por cualquier torero. Estar en las dos principales plazas de España y Portugal es crucial pero también te digo que Huelva me llena y me presiona muchísimo. Es tu público, sabes que van a verte, sientes que llevas a la gente a la plaza, que se emocionan contigo, que te tocan esas palmas porque se sienten en ellas. Sabes que no le puedes fallar a todo eso.

Lisboa ha sido un reto muy fuerte que Antonio me propone. Para mí un reto muy exigente. He soñado mucho con Lisboa y he soñado con Murteira. En definitiva no es mi país, sabes que somos españoles que vamos a un cartel muy fuerte con dos portugueses y en la catedral del toreo portugués. Para mí fue muy complicado de aceptar psicológicamente porque sabía que a poco que se nos resbalara un pie allí teníamos a todo el mundo encima. Así que a día de hoy me siento muy orgulloso de que mi apoderado me haya propuesto ese reto y haberlo superado. Son tardes de las que pasas miedo. Miedo no sólo por tu integridad física sino también por tu integridad profesional. Hoy duermo muy tranquilo por todo lo que pasó en Lisboa y también por lo que debió pasar en Madrid y que un señor, no sé en base a qué criterio no sacó el segundo pañuelo. Hubo un momento en el que realmente yo si vi abierta esa puerta. En fin”.

La otra parte de la educación

Parte de lo que hoy anda ocurriendo tiene nombre torero. Son la cuadra del onubense. Esos dieciséis caballos plantados en cuatro puntos estratégicos del recorrido. Son parte de la ecuación de éxito de una tarde; de muchas tardes; especialmente importantes hoy.

Nunes, habla de como se ven desde detrás de las tablas esos compañeros de su torero.

“Tiene en estos momentos una cuadra de caballos estupenda. Tiene un caballo crack que se llama Fuente Rey. Es un caballo que a él como torero y a mí como apoderado nos da toda la seguridad. Después tiene caballos muy buenos en cada tercio; una cuadra preparada para conseguir el objetivo”.

Hay risas cuando les digo que mañana van a estar metafóricamente ‘muertos y que se cojan diez días ‘sabáticos’ para recuperar. “No, después de mañana – habla Nunes - tenemos por delante un mes de septiembre lleno de corridas de toros. Un mes muy atractivo. Quedan cosas porque tenemos pensado terminar en noviembre. Septiembre tiene varias corridas buenas entre ambos países y desde luego vamos a terminar en noviembre en Portugal”.

La respuesta se va diluyendo entre un rosario de plazas portuguesas y españolas anotadas en la agenda del apoderado.