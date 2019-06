Pero antes de que Martha High despida la edición de este año, Harp Rocker , una bestia del escenario con su armónica, abrirá la jornada final , como también el viernes hará lo propio Zulu Men a ritmo de Nueva Orleans . Y entre medio, una propuesta nacida en Sevilla, One Pac & Fellows , fusión del funk, el groove y los ritmos tradicionales de Senegal ; una cita imprescindible para quienes buscan frescura y renovación.

El sábado, The Lucilles , otros madrileños, estos de adopción, músicos plurinacionales, confesos devotos de Otis Redding y Sam Cooke , con muchas tablas también para hacer mover a Colón de su peana, si hace falta.

Porque la fórmula se repite por cuarto año. No está agotada ni se agotará. De nuevo las bandas de gran formato mandan para agitar los dos días. Primero, Watch Out , madrileños de largo recorrido que tienen fama de poner boca abajo cualquier auditorio en el que toquen el funk y soul de alto voltaje que les caracteriza.

Para que los más reticentes empiecen a cambiar de opinión, como en los tres años previos, dos entregas el jueves en ámbito reducido. La cercanía que dan un restaurante y un bar, la taberna La Bohemia y la cervecería Ruben's , son parte del encanto de ver en directo, al caer la noche, a Riverside Blues Duo , ese que homenajea parte del legado de Robert Johnson , y a Little Joe & The Runners , que plantea a la audiencia un viaje pleno de blues, “y con mucho respeto”, aseguran, con acordes de Texas, Chicago, Mississippi y Louisiana.

Blues acústico y eléctrico para abrir boca la noche del jueves

La taberna La Bohemia y la cervecería Ruben’s repiten este año como escenarios aliados en este Black Music Festival de Huelva, que la noche del jueves ofrece un adelanto de lo que está por llegar en el escenario grande el fin de semana. Mario Romero y Chiqui Mingo llegan de Sevilla como Riverside Blues Duo con sus guitarras acústicas y un repertorio compuesto de clásicos, no sólo del Delta sino también del Chicago eléctrico, aquí sin amplificadores. Su directo, aquí a las 21:30 en La Bohemia (Rábida, 6), está marcado por la conexión con el público. A las 22:30, Little Joe & The Runners lleva al Ruben’s (Plaza de las Monjas, 2) la electricidad en un directo poderoso comandado por el virtuoso de la armónica Cristobal Otero Pobas.