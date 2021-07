Estrenos, homenajes y promesas en Isla Cristina

Durante el verano numerosas localidades de la provincia de Huelva se convierten en el punto de encuentro de artistas de todo el mundo. Isla Cristina es un ejemplo, cuyo Festival de música de cámara internacional alcanza este 2021 su quinta edición. Su director artístico, Enrique Adrados, subraya las fuerzas renovadas después de la crisis ocasionada por la pandemia, con homenajes a Beethoven, Piazzolla así como el estreno absoluto de una partitura de la compositora isleña María José Arenas. Por su lado, el ensemble Insula, grupo residente cuyo prestigio ha dejado huella en ediciones anteriores, vuelve a participar. Sus miembros son Alexander Sitkovetsky, Matjaz Bogataj, Danka Nikolic, Valentin Radutiu y Per Rundberg. Asimismo tendrá cabida el cuarteto de cuerda Quiroga, con un monográfico sobre el siglo XX.

El Festival se desarrollará del 3 al 8 de agosto en el teatro Horacio Noguera; todos los conciertos darán comienzo a las diez de la noche. El concierto inaugural será el día 3 de agosto. Estará a cargo del ensemble Insula y lleva por título ¡Viva el Clasicismo!. En programa, el Divertimento K.V. 137 de Mozart, el opus 76 nº1 de Haydn y el Opus 59 nº 3, Razumovsky, de Beethoven. Al día siguiente le toca el turno a los Jóvenes talentos andaluces, con la participación de Ángeles Salas, María de los Ángeles del Valle y Daniel Barbosa con obras de Ravel, Sibelius, Sarasate y Waxman.

¡Viva el Romanticismo! es el epígrafe del concierto del día 5. También a cargo del ensemble Insula; su programa incluye el cuarteto Americano de Dvorak, la versión original del concierto para piano nº 2 de Chopìn y el estreno absoluto de la obra Die letzte Hand Klopf an die Wand de María José Arenas. Se cierra el Festival el día 8; será el cuarteto Quiroga, que tocará La oración del torero de Turina, el cuarteto de cuerdas Octavo de Shostakovich, Four for tango de Piazzolla y el cuarteto de cuerdas nº 1 opus 20 de Ginastera.Esta quinta edición se complementa con una actividad denominada Festival en el barrio, programada para el día 7. Estará a cargo del cuarteto Quiroga y se enmarca en el proyecto social Eracis de Isla Cristina. Dicho proyecto sigue la línea de Acción social por la música en España o el proyecto venezolano El sistema.