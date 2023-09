Domínguez Camacho junto a Miranda, Conquero y Silvera en la Pinzoniana

La corrida de Huelva. Así la ha calificado el alcalde palermo Carmelo Romero tras las palabras del empresario Jorge Buendía desglosando a esa terna de toreros y la ganadería anunciada con motivo de la décimo tercera edición de la Corrida Pinzoniana el próximo día 14 de octubre en el Coso del Descubrimiento.David de Miranda, Alejandro Conquero y Emilio Silvera hacen ese día el paseíllo en la plaza palerma para enfrentarse a una corrida con el hierro onubense de Herederos de Domínguez Camacho.Salón de actos lleno, protocolos de costumbre en cuanto a la presentación del acto y sobre todo la coincidencia de que todo lo que ocurre en torno a este festejo no es normal. No es normal que se mantenga en el tiempo; no lo es que pueda anunciar a tres matadores de la tierra y entre las anormalidades destacadas, que mantenga los mismos precios de hace quince años.Bueno, pues en la parte normal, lo normal es que las expresiones que llegaron desde los toreros, ganadero y empresario hablasen de apuestas, ilusiones, agradecimiento y todo ese tipo de argumentos donde dos debutantes como Conquero y Silvera sienten como preciosa la convocatoria y como además a David de Miranda, joven cabeza de cartel, se le reconocía desde lo social y lo taurino por su intensa vinculación con esta plaza, testigo de muchos de sus éxitos.Era el primer acto público de Alejandro Conquero después de su brutal cogida en Cenicientos.“Estoy recuperado al cien por cien y con unas ganas tremendas de poder hacer el paseíllo en un festejo que muchas veces he observado desde el tendido y al que valoro por el esfuerzo y el cariño con el que se prepara y sólo pido que un toro me permita expresarme como yo siento”.Miranda, también satisfecho y feliz de estar. “Es una plaza a la que debo mucho y se me hace precioso coronar una temporada importante como la de este año precisamente aquí en Palos”, expresó el torero de Trigueros.Silvera, expresó “las ganas que debe tener un torero muy joven con la alternativa recién tomada como es mi caso”.También el ganadero en esa misma sintonía frente a una plaza que ya le ha anunciado cuatro veces en corrida completa y una más con un toro.David Domínguez habló de “una corrida variada de capa, abierta en cuatro sementales distintos y en la que hay mucha confianza de que le sirva a los toreros.Jorge Buendía valoró que “la Pinzoniana haya echado raíces tan fuertes y sea tan valorada en todo el mundo del toro con esa enseña de la podemos presumir como es la de llenar siempre la plaza. Soy un orgulloso capitán de este barco llamado Pinzoniana”, Cierre de quien presidió como anfitrión esta presentación “en un espacio como ésta casa de la familia Pinzón donde se albergan los actos más exquisitos y los toros lo han hecho siempre”, dijo Carmelo Romero.De otro lado el alcalde se mostró realmente orgulloso de que fuera este cartel con vocación totalmente onubense el que protagonice este octubre los toros en Palos. “apoyemos lo nuestro y disfrutemos con ello y con unos precios que permiten a quien quiera, ir a los toros