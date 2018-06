"Como Chambao sentía que debía imitar algo de donde ya había salido"

Consciente de que "probablemente toda la vida" siga siendo "Lamari de Chambao" para el público, la cantante y compositora que primero puso voz al concepto de "flamenco chill" dejó atrás de forma oficial esa coletilla con un gran concierto el pasado enero que edita este viernes en formato audio-libro.

"Sentía que debía imitar algo de donde ya había salido", explicó la artista en una entrevista con Efe respecto de los motivos de este punto y aparte titulado De Chambao a Lamari, el cual le permitirá retomar su carrera esta vez con su propio nombre y más libertad para seguir explorando.

Lamari edita el viernes en formato audio-libro el gran concierto de enero en Madrid

La decisión, incide María del Mar Rodríguez (Málaga, 1975), no fue fruto de un día, sino de varios "empujones" que arrancaron en 2005, cuando se quedó sola al frente del grupo, nacido originalmente como un cuarteto junto a los primos Daniel y Eduardo Casañ y el productor Henrik Takkenberg, el que acuñó la idea de "flamenco chill".

"Decidí seguir hacia delante, aunque me costó mucho. Entonces no se me pasó por la cabeza cambiarle el nombre, pero en aquella época estaba en una vorágine, con el cáncer en todo lo alto y la idea de estar a la altura de Chambao", cuenta.

Le propuso el cambio de nombre a su discográfica, pero "Sony no lo vio". Por esa razón hoy por hoy camina sola de nuevo, esta vez tras poner en marcha una despedida a la altura de la historia de la banda: un concierto plagado de colaboraciones en el multitudinario WiZink Center de Madrid.