Andrés Romero y Agustín Navarro llenan la noche de El Castoreño

La peña taurina El Castoreño fiel a su cita con el aficionado. Doble vertiente la que se vivió anoche en el teatro sanjuanero. De un lado el homenaje a esos diez años de alternativa del onubense Andrés Romero . Un hombre de bien y un profesional que ha atravesado toda una década de toreo a caballo representando a Huelva desde su Escacena natal. De otro lado la peña hacia honor a ese castoreño que lucen en su anagrama y lo concretaba una vez más premiando una trayectoria profesional de los hombres a caballo que lucen la Fiesta. En esta ocasión con el jienense Agustín Navarro, picador en su última etapa con el extremeño Ginés Marín . Él se llevó entre el aplauso del numeroso respetable que poblaba el patio de butacas del teatro ese trofeo 'Templando la Bravura' que otorga El Castoreño.También hubo lugar para el cariño en la bienvenida a la peña Puerta de España en Ayamonte.En lo demás la noche fue totalmente de un protagonista: Andrés Romero contando y desgranando anécdotas y vivencias de una recorrido duro, singular, esperanzador y desde luego mirando al futuro.En el recuerdo de la vivencia le acompañó el periodista Manuel Jesús Montes , un hombre que sin duda conoce bien al profesional y por supuesto a la persona que encierra el nombre de Romero.Magistral la disección de la carrera y la personalidad del invitado por parte del periodista. Sincero Romero contando los peldaños de aquel sueño que de chiquillo tenía. Percances, dureza y superación. Desde el patio de butacas su amigo Sergio Rico atento a la charla. En el aire la emoción al hablar de la familia, de los apoyos y de sus múltiples amigos.En la sensación desde luego quedan todos esos nombres de caballos que le auparon hasta aquí pero sobre todo diez años que no han sido fáciles de llenar de ese rejoneo que acerca a la elite. Homenaje sencillo también a la familia Millares. Nacho Guerrero en el recuerdo. En el presente, su hija Rocío recibiendo el cariño de la peña sanjuanera y el anagrama de plata de la misma.En la cita última, las palabras de Juan Martínez concejal de Cultura quien representó al ayuntamiento en la parte institucional del acto que significa el cierre del mismo. Habló de apoyo a la Fiesta, elogio hacia los premiados y participantes y también del excelente trabajo que hace la peña taurina . Está bien que la parte institucional se fije en esas cosas. No sólo está bien; también es justo.

Lucena del Puerto se lleva el festejo de hoy hasta la fecha del 10 de febrero

Previsores han sido la empresa que anunciaba el festejo mixto a celebrar en Lucena del Puerto y el propio ayuntamiento lucenero quienes acordaron dejar sin efecto la fecha de hoy, 20 de enero, en la portátil que acogía el festejo en honor a la festividad de San Vicente Mártir.

Decía previsores y en realidad lo han sido porque las condiciones climatológicas que llevan reinando estos días no hacían desde luego muy atractiva la cita con un cartel que en su interior tenía cosas interesantes como la presencia del propio Andrés Romero a caballo y el del matador de toros choquero, Alejandro Conquero quien estaba acartelado junto al diestro sevillano Lama de Góngora, otro torero con estiloso oficio ante el toro.

Desde luego Alejandro Conquero es uno de los nombres que apetece ir viendo poco a poco en carteles de toros porque no es vana la lucha que el joven torero lleva hilvanando en los ruedos.

El caso es que esperemos que ya con buen tiempo el 10 de febrero se concrete definitivamente este día de toros y no se pierda en el limbo de los buenos deseos.

Las circunstancias han querido unir en el mismo fin de semana a este festejo de Lucena y al anunciado en Nerva para el día siguiente. En ambos está anunciado Andrés Romero con lo que el de Huelva comenzará con fuerza y continuidad su temporada en tierras choqueras.

En cuanto al festejo de Lucena dicho queda que tanto terna como ganado, perteneciente al hierro de Osborne, siguen presentes en el mismo.