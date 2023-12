La vecinos de La Merced de Huelva ante la esquiva suerte de vivir cerca del décimo premiado y no comprarlo

"No ha podido ser", ha sido la sensación más extendida entre los vecinos del barrio de La Merced de Huelva después de conocer que el boleto premiado esperaba expuesto en la administración número 5 del Paseo de la Independencia.

"A pesar de todo tenemos salud y somos afortunados", aseguraba Teresa, una vecina que paraba ante el establecimiento antes de seguir su camino. "No compré porque siempre había mucha cola pero paso por aquí a diario", explicaba después de conocer que había tenido el boleto tan cerca.

La noticia se extendió rápidamente por la vecindad que no daba crédito. "Me he enterado en un bar esta mañana de que podía haber tocado aquí, yo vivo aquí en el portal de al lado, fíjate que mala suerte", explicaba a Huelva Información una joven. "Yo siempre digo 'no voy a comprar porque ¿para qué?, ¡si no toca!. Y al final mira, ha tocado aquí al lado". Para el año que viene la lección esta aprendida, "¡te aseguro que voy a comprar!", aseguraba.

También las trabajadoras de la heladería Portobello, situada justo enfrente a la admistración propietaria del número agraciado, llevaban números que compraron en el mismo despacho en las últimas horas del jueves. "Salí de trabajar y decidí comprar uno por si tenía suerte", explica María muy sorprendida de haber tenido la suerte tan cerca. "Esperemos que el año que viene tengamos más suerte", confía la hostelera sin perder la sonrisa.

En la misma situación se encuentran los trabajadores del salón de juegos La Merced. Uno de sus camareros, Raúl, se mostraba resignado al conocer la noticia del día. "Esto es suerte. Si está para ti te toca y sino...", aseguraba. Tanto el como sus compañeros habían participado en el gran sorteo navideño aunque con otros números. "Llevabamos de otra administración que vendemos aquí del bar" gracias a lo cual han logrado recuperar lo invertido. "Nos han tocado 20 euros, lo que echamos", confirmaba.

Dos acabados en 8 de la misma administración

Más asombrosa es aún la sitaución de los trabajadores de Outeda Farmacia, ubicada puerta con puerta con la administración de Lotería que este viernes dejó además un quinto premio. "Llevabamos dos boletos con el número 8 pero ninguno eran el Gordo, claro", explicaba Manolo, trabajador de la botica.

"Yo tengo dos en casa, uno comprado en este despacho y otro en otro, ya los miraré", aseguraba su compañera Arancha que reconoce que el azar le es esquivo. "Además de la Lotería, también compro normalmente el cupón especial de agosto y el único año que no lo compré, tocó". Como muchas personas, Arancha tampoco confía especialmente en las posibilidades de la Lotería de Navidad. "Una buena primitiva, eso ya nos retira a todos". Pese a todo, los tres trabajadores seguirán confiando en los próximos sorteos y en que, esta vez si, la suerte esté de su parte.

El propietario de la administración número 7 cerró la persiana tras confirmarse que . Antes de hacerlo aseguro sentirse apenado por haber tenido un décimo del Gordo y no haberlo podido vender pero muy feliz por haber entregado un quinto. A pesar de que en diez años nunca había entregado un premio tan importante en la Lotería, el despacho si ha vendido varios premios significativos como un premio de 14 aciertos de La Quiniela este año, un segundo premio de la Bonoloto en 2022 o un Pleno al quince en una Quiniela en 2013.