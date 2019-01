Los vecinos de Aljaraque exigen medidas contra el caos de tráfico en el Puente del Odiel

La plataforma vecinal Cambiemos Aljaraque ha exigido que se adopten medidas extraordinarias para evitar el caos de tráfico que se está provocando por las obras de acceso al Puente sobre el río Odiel. La asociación ha querido denunciar "la escasa información y la deficiente señalización horizontal y vertical existente en los alrededores de la obra", de la misma manera que "la falta de planificación, de previsión y de mala gestión en las obras que desde la Administración Andaluza se llevan a cabo".

Igualmente este movimiento vecinal de Cambiemos Aljaraque, considera que "las obras para acceder al puente sobre el río Odiel, no solucionaran nada y no responden a las necesidades y a las medidas que los vecinos reclamamos", por lo que consideran que "es necesario la construcción de un tercer carril sobre el Puente sobre el Rio Odiel m como única solución a los peligros, la falta de seguridad que presenta". Por todo ello, advierten que "adoptará las medidas contundentes para que el Puente sobre el Rio Odiel no sea una ratonera, donde se han producido muchos accidentes graves y por donde circulan diariamente más de 20.000 vehículos".

En el día de hoy, primer día del cierre de la parte superior del acceso "se ha producido un caos total en la entrada y salida a la ciudad a primera hora de la mañana y a mediodía". Por todo ello desde la Plataforma vecinal Cambiemos Aljaraque, exige un tercer carril, "una mejor planificación y una mayor señalización en los accesos al puente" y lamantaron que "por parte de la Junta de Andalucía, durante estos pasados años solo han realizado parches y remiendos para intentar solucionar un puente peligroso que se inauguro en marzo de 1993, siempre a la espera de una solución definitiva y de la construcción de las mil veces prometidas de un nuevo puente".