Una treintena de alumnos inician el curso en la Escuela de Islantilla

Para el regidor lepero fue un día "feliz" para todos porque este centro "ha sido señero", a la vez que "reflejo de la evolución que ha tenido la hostelería en la zona, donde hay un antes y un después en relación a su apertura". Para Juan Manuel González "ha habido un periodo de letargo en el que esta Escuela no ha sido productiva, pero ahora tenemos que centrarnos en el presente y en el futuro porque tenemos que seguir formando en ella profesionales de primera".

Una mirada al futuro entre el profesorado

Para los trabajadores del centro, que han sido quienes más han padecido en primera persona los cuatro años de cierre, a partir de ahora "solo hay que mirar hacia adelante". Para Blas Moreno, profesor de repostería y panadería, "hoy es un día muy emocionante y especial porque volvemos a la realidad después de unos años oscuros, y porque volvemos a encender fogones y hornos, así como a tener alumnos, que es el principal sentido de este centro". "No vamos a mirar al pasado -prosiguió- sino hacia adelante, para formar a estos alumnos con el objeto de que cuando pidan trabajo en hoteles y restaurantes sean competitivos y no se sientan nunca inferiores a otros. Vamos a hacer de ellos buenos profesionales, porque ellos vienen con muchísimas ganas e interés, como así lo reflejan sus caras". "Mirar al pasado tan amargo que hemos vivido en los últimos años es muy triste", reconoce, pero si lo hacen "es solo para que esto no vuelva a ocurrir". Porque, añade, "estos alumnos tienen que salir de aquí para comerse el mundo, porque un buen cocinero tiene trabajo aquí y en cualquier lugar".