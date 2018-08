Los taxistas realizarán su servicio normal durante las Colombinas

Los onubenses podrán utilizar el servicio público del taxi durante todas las Colombinas con total normalidad. El sector descartó ayer paralizar los coches y sumarse a la huelga que hay en numerosos puntos del país debido a la problemática de las licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Eso sí, esta decisión es para esta semana de fiestas, ya que si continúan los problemas y las paralizaciones a nivel nacional una vez que los fuegos de clausura inunden de color la capital, el sector se volvería a reunir para tomar decisiones de posibles movilizaciones y paros.

Así lo decidieron ayer decenas de taxistas de la capital, que se reunieron en el salón de actos del centro social de Los Desniveles, en el barrio de La Orden. Un encuentro que sirvió a los presidentes de Teletaxi, Andrés Lacén, y Taxi-Huelva, José Luis Moreno, para explicar al resto de taxistas cómo estaba la actualidad nacional en torno al sector y decidir así qué medidas tomar y qué línea de camino seguir debido a una situación que "nos perjudica bastante". Un encuentro necesario para defender una única postura ante la ciudadanía.

De este modo, en Colombinas, una semana más que importante para el sector y la demanda de la ciudadanía, se ofrecerá el servicio normal. "El taxi va a estar trabajando en sus fiestas más importantes y el ciudadano va a tener su servicio público", señalaron Moreno y Lacén a Huelva Información.

La petición de los taxistas a nivel nacional se basa en el cumplimiento de la ratio de que por tres taxis haya una licencia VTC. Una demanda que se verá reflejada en los taxis onubenses con identificaciones y señalizaciones, al igual que ocurre en el resto de municipios españoles.

En Colombinas no habrá huelga pero los taxistas no descartan, en función de que la convocatoria se mantenga o no en aquellas ciudades españolas que sí la están haciendo, un gesto de protesta. En este sentido, en el encuentro de ayer se planteó parar dos minutos en el recinto colombino para desplegar pancartas reivindicativas con el próposito de "transmitirle al ciudadano nuestro sentir y nuestra problemática". Un gesto simbólico que todavía se desconoce si se hará y en qué momento de las noches colombinas. Aunque eso sí, sólo será una protesta para informar al ciudadano durante dos minutos.

En la asamblea de ayer se dejó clara la importancia de esta semana para el sector del taxi debido a la gran demanda de la ciudadanía, razón de peso para que la posible huelga, paro o movilización se discuta y decida a partir de la semana que viene. Andrés Lacén y José Luis Moreno señalaron que "después de Colombinas veremos cómo está el tema a nivel nacional". Si todo continúa igual, con huelgas y paros en el resto de España, el sector del taxi onubense se reunirá el próximo martes para adoptar medidas y debatir qué hacer ante el problema nacional.