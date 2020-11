Coronavirus Huelva: La tasa de incidencia de Covid-19 baja un 17% en la última semana

Los hospitalizados, por su parte, crecieron respecto a la víspera . Tras haber sumado once ingresos en el último día, los hospitales onubenses reúnen 139 hospitalizados, de los que 19 están en cuidados intensivos. Por contra, el miércoles dicha cifra era de 132 ingresados, de los que 17 permanecían en la UCI.

Sobre los municipios que han reunido contagios en el último día, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) evidenció que la capital continúa como la localidad con más positivos diarios , después de que ayer registrase 57. Le siguieron Lepe (22), Ayamonte (18), Moguer (11), La Palma del Condado (8), Aljaraque (8), Nerva (6), Aroche (3), Rociana del Condado (3), Punta Umbría (3), Gibraleón (2), Lucena del Puerto (2), San Juan del Puerto (2), Trigueros (2), Villarrasa (2), Palos de la Frontera (2), Cartaya (2), Alosno (1), Galaroza (1), Almonte (1), Bollullos Par del Condado (1), Isla Cristina (1), Puebla de Guzmán (1), Villanueva de los Castillejos (1), San Bartolomé de la Torre (1), Villalba del Alcor (1), Minas de Riotinto (1) y Valverde del Camino (1). La suma de estos positivos alcanza los 164 contagios, por lo que de los doce restantes aún no ha sido especificada la procedencia.

Las restricciones a la movilidad impuestas por la Junta de Andalucía le sientan bien a la provincia de Huelva. El territorio onubense no solo ha bajado en siete días de los 500 casos por cada 100.000 habitantes –umbral que sitúa a una provincia en riesgo extremo de contagio–, sino que roza una tasa de 400 infectados en estos momentos –concretamente 412,5–.

Valverde reduce su índice de contagio al 50%

Valverde del Camino ha conseguido reducir a más de la mitad su índice de contagio. Así, en estos momentos cuenta con una tasa de 234 casos por cada 100.000 habitantes, después de que el pasado 27 de octubre registrara una tasa de 538,2, llegando, incluso, a superar los 700 casos el pasado 17 de noviembre. De hecho, ayer no registró ningún nuevo contagio entre su población, tras “la alarmante evolución de casos” que se dio en la tercera semana de octubre y que llevó al Consistorio a tomar medidas. De este modo, según destacó la alcaldesa de la localidad, Syra Senra, es un dato “positivo” que no se contabilizara ningún contagio este miércoles, apuntando que desde el centro de salud “se está trabajando muchísimo para intentar controlar los brotes, actuando de manera rápida para rastrear los contactos estrechos de los positivos”. En este sentido, la localidad contabilizaba el 27 de octubre 102 casos en total desde el inicio de la pandemia, de los cuales 69 se habían producido en los últimos 14 días antes de esa fecha, llegando el 17 de noviembre a 247 contagios y a los 258 el jueves, por lo que la curva ha conseguido frenarse e incluso ha descendido en los últimos 14 días, sumando 30 nuevos casos. Asimismo, Senra recordó que el Consistorio se adelantó en octubre a las restricciones en el municipio y fueron “más duras incluso” que las que establecía en aquel momento la Junta de Andalucía, “cerrando edificios municipales y espacios públicos” de competencia municipal. En este punto, la regidora municipal indicó que sabe que quedan “momentos difíciles” pero reseñó que “da tranquilidad saber que hay días en las que no se contabilizan positivos y esperanzas para salir de esta segunda ola que cogió a Valverde con mucha fuerza”. Finalmente, la alcaldesa destacó que “lo principal” es que las personas afectadas “se recuperen lo antes posible” en estos momentos “tan difíciles que algunos pacientes de la localidad están sufriendo”.