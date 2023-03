La suerte de ser universitario en Huelva: irse de tapas cuesta 2,50 euros

Los universitarios de Huelva están de suerte. Nunca antes salir de tapas en la ciudad había sido tan barato. Gracias a la Ruta de la Tapa Universitaria, cada miércoles y jueves de la semana los estudiantes pueden disfrutar del ambiente y la gastronomía onubenses a precios más que populares.

Y no solo estudiantes. Esta suculenta oferta también es aplicable a profesores o personal de la Universidad de Huelva. Por ser miembro de la comunidad universitaria, podrán degustar una cerveza y tapa por 2,50 euros o vino del Condado/refresco con una tapa por 3 euros. Todo esto en más de una decena de bares de la capital adheridos a la iniciativa.

Para ello, los estudiantes deberán mostrar su tarjeta universitaria en el establecimiento y con ella podrán optar al descuento. En el caso del personal administrativo y de servicios de la UHU (PAS), tendrá que enseñar su tarjeta universitaria como personal laboral y en el caso de los docentes, un documento acreditativo para poder optar a la oferta.

La Ruta de la Tapa, que comenzó el pasado mes de noviembre en la capital, surge de la iniciativa conjunta entre la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Huelva y el Vicerrectorado de Proyección Social y Universitaria de la UHU, fruto de la alianza de las dos instituciones, a través de la estrategia 'Huelva, Ciudad Universitaria'.

Y tanta expectación ha levantado que, tal y como adelanta Joaquina Castillo, vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, a este periódico, "vamos a prorrogarla hasta el 30 de abril, debido al gran impacto que ha tenido". Solo en la página web (tapauhu.es), en estos cinco meses, se han recibido más de 7.000 visitas por parte de usuarios internos y externos de la Onubense. De ellas, 4.000 procedían de los perfiles en redes sociales (Instagram y Facebook) de la Ruta de la Tapa Universitaria. "En las redes hemos conseguido más de 400.000 impresiones, algo muy destacado, ya que hay que tener en cuenta que se dirige a un público muy definido, la comunidad universitaria de la capital y de su área metropolitana.

Ahora que llega el buen tiempo, la Universidad ha adelantado que "quieren acompañar con actividades paralelas esta ruta de la tapa". Una programación que darán a conocer próximamente y que se prolongará durante el próximo mes, ya de cara a la Semana Santa.

Incentivar la hostelería, integrar a los alumnos en la vida onubense y dar a conocer la gastronomía local

Según explica Castillo, dentro del proyecto Huelva, Ciudad Universitaria, en colaboración con el Ayuntamiento, "estamos logrando dar vida universitaria a la ciudad y también a la propia comunidad de la UHU, para que nuestros estudiantes no solo vivan lo que tenemos, sino que disfruten de nuestros productos y repercuta en la economía local".

Difundir el conocimiento y promocionar la gastronomía onubense entre el alumnado, es el objetivo principal de esta ruta, que está también muy enfocada a los estudiantes Erasmus. "Solemos tener unos 600 Erasmus por cada cuatrimestre de muchísimos países, que vienen y están deseando conocer nuestra gastronomía. Además, ellos mismos son agentes y promotores de Huelva, vendiéndola fuera", afirma la Vicerrectora.

Gracias a esta promoción universitaria, además, los usuarios podrán elegir junto a su tapa cerveza, refresco o un vino de la tierra, lo que permite acercarles y darles a conocer la riqueza vitivinícola del Condado onubense. "El ofrecer también un vino de nuestra tierra es brindar a alumnos y Erasmus la posibilidad de conocer mejor la cultura del vino que tenemos, tan nuestra y especial", cuenta Joaquina Castillo.

Igualmente, el Concejal de Turismo, Francisco Baluffo, explica que "la finalidad de esta iniciativa es que los estudiantes se integren y disfruten de la vida de la ciudad y lo hagan a través de la gastronomía, uno de los principales alicientes y reclamos de Huelva por su calidad y su variedad". Asimismo, el portavoz municipal ha puesto de manifiesto el respaldo que esta ruta pretende también ofrecer a la hostelería local, "un sector clave de nuestra economía, pilar de empleo y de desarrollo", al que ha agradecido su implicación y la buena acogida.

La oferta es aplicable actualmente en los establecimientos hosteleros adheridos a esta ruta, que son: Los Descubridores, Los Maestres, Coma Tapas y Punto, Food Truck, MG Singulier, Los Peroles de la abuela, Cervecería El Gallo Negro Plaza de las Monjas, Cervecería El Gallo Mercado antiguo, Cervecería El Gallo Plaza de La Palmera, Entre Amigos, La Teja, Espacio Rubens, Los Maestres y La Taberna.

Todos los miembros de la comunidad universitaria que han participado en la Ruta de la Tapa optan, de manera semanal, a un sorteo de sudaderas de la Universidad de Huelva y a dos cajas de productos gourmet, registrándose en la página web de la iniciativa tapauhu.es.

"Los estudiantes necesitábamos iniciativas como estas para conocernos entre nosotros"

Ana Toronjo, alumna de Derecho de la UHU, cuenta a este diario que está "feliz" con esta iniciativa. Para la estudiante y su grupo de amigas, no solo supone una buena opción para quienes no disponen aún de un sueldo y tienen que ceñirse a un presupuesto más ajustado a la hora de divertirse, sino que es una manera ideal de conocer al resto de compañeros que estudian en la Universidad. "Creo que gracias a estas iniciativas fuera de la Universidad podemos hacer vida entre nosotros y conocer, no solo al resto de alumnos de nuestra carreras, sino al alumnado extranjero que está en la ciudad realizando la Erasmus", explica la onubense.

Con todo, Ana y sus amigas piden "que se les dé más voz" a este tipo de proyectos, ya que muchos aún no los conocen. "A pesar de que la Ruta de la Tapa está teniendo un gran éxito, la comunidad universitaria es tan grande que hay muchos que aún no la conocen, por eso es importante que nosotros, los propios alumnos nos sumemos participando de ella y compartiendo nuestras experiencias con el resto", cuenta Ana, mientras disfruta de su tapa en la Cervecería El Gallo Negro en el centro de la ciudad.